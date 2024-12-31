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Цифры впечатляют — социолог назвал количество ветеранов в Украине

31 декабря 2024 10:55
Карина Приходько - Редактор
Ветераны войны в Украине — социолог назвал количество
Ветераны российско-украинской войны Фото: Армия Inform
Карина Приходько - Редактор

На сегодняшний день количество ветеранов в Украине превышает один миллион человек. После окончания войны большинство украинцев столкнется с реальностью ветеранской жизни или жизни рядом с ветеранами.

Об этом заявил заместитель директора социологической группы "Рейтинг" Любомир Мысов в интервью "РБК-Украина".

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Ветераны войны в Украине

Мысов отметил, что, пока идет война, социально-экономическая ситуация не самая лучшая. В стране количество людей, которые являются ветеранами и в будущем будут ветеранами, будет расти. 

Ссылаясь на данные профильного ведомства, социолог сказал, что сейчас количество ветеранов в Украине пересекло отметку в 1 миллион 300 тысяч.

"Мы видим, что растет количество людей, которые имеют близких среди ветеранов или тех, кто воюет на фронте в составе Сил обороны: количество людей, которые говорят, что имеют родственников-военных, которые воюют сейчас или воевали, достигло 71%. Это очень значительная цифра. В начале 2022 года таких было 54%. То есть произошел рост в полтора раза", — сказал Мысов.

Кроме того, он обратил внимание, что количество людей, которые станут ветеранами, будет значительным, а если отнести к этой категории и их семьи, то показатель нужно умножить еще на 2,5.

"Семьи военных тоже переживали опыт войны. Частью этого ветеранского сообщества будут и жены, и мужья, и дети, и ближайшие родственники людей, участвовавших в войне. Они были в ожидании, в стрессе, в постоянных переживаниях, в потерях", — пояснил социолог.

Напомним, Министерство ветеранов Украины запускает новый проект для поддержки военных. Ветераны смогут периодически получать деньги на занятия в спортзалах и бассейнах.

Также мы писали, что военные и близкие имеют право на некоторые льготы от государства в случае, если было официально получено звание участника боевых действий. В ближайшее время оформить документы УБД можно будет через портал "Дія".

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