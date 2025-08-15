Видео
Главная Армия Мировые СМИ оценили роль Буданова в обменах пленными

Мировые СМИ оценили роль Буданова в обменах пленными

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2025 12:34
Обмен пленными — какую роль в возвращении украинцев играет Буданов
Глава ГУР Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE

Обмен пленными — очень важная тема, и мировые медиа признают ключевую роль в возвращении украинцев домой начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова. В то же время украинские СМИ избегают этой темы и не акцентируют на этом.

Об этом сообщил блогер Алексей Голобуцкий в Facebook.

Какова роль Буданова в обмене пленными

"Украине удалось наладить регулярные обмены пленных буквально с первых месяцев полномасштабного вторжения. Ведомство Кирилла Буданова изначально стало основной структурой, которая была способна договориться с "другой стороной". Старые связи с "коллегами" уже не работали, поэтому систему пришлось выстраивать фактически с нуля. Как и минимальное доверие между сторонами. Ведь без этого проведение обменов было просто невозможным", — пишет Голобуцкий.

Он также напомнил, что Буданов возглавил Координационный штаб, который официально стал главным государственным органом, занимавшимся вопросами обменов. Под эгидой именно этой структуры была создана информационная система, которая накапливает и анализирует информацию по всем военнослужащим, имеющим статус либо пленного, либо пропавшего без вести. При этом, практически в каждом обмене удается вернуть людей, которые считались пропавшими без вести.

Блогер привел пример одного из фрагментов новости об обмене из ведущего западного СМИ: "Без фанфар Украине и России в течение своей войны удалось обменяться более 10 000 комбатантов через линию фронта и безопасные коридоры в соседней Беларуси. Среди них около 1200 солдат, которые были переданы в обмен в течение последних недель".

"Хорошая цитата из огромной редакционной статьи The Wall Street Journal. К сожалению, отечественные СМИ в основном пишут об обменах пленных сквозь призму политических амбиций своих владельцев. Или превращают текст в очередной набор манипулятивных штампов. По крайней мере я не видел у нас настолько подробного и основательного текста на эту тему", — констатировал он.

По словам Голобуцкого, в целом главная новация Украины заключается в том, что впервые в новейшей истории активные обмены пленными проводятся непосредственно во время боевых действий. Например, Советский Союз практически не проводил обменов с Германией во время Второй мировой. Последние же пленные вернулись домой только в 1956 году. А США начали масштабное возвращение своих пленных из Северного Вьетнама только в 1973 году. При том, что сам конфликт длился с 1959 года.

"Ирано-иракская война официально закончилась в 1988 году. Завершение же процесса возвращения пленными состоялось только в 2003-м. То есть украинский кейс по определению уникален. Важно, что в рамках обменов возвращаются не только военные, но и гражданские. В частности, большинство из обмена за 14 августа — это именно гражданские. Некоторые из них удерживались Москвой еще с 2014 года", — отметил блогер.

Он порекомендовал всем заинтересованным лично ознакомиться со статьей WSJ, поскольку считает, что такие подробности относительно самого начала процесса обменов, контактов с российскими "коллегами" и деталей работы Координационного штаба больше нигде не фигурировали.

"От себя добавлю только то, что Украина вообще не заинтересована в содержании на нашей территории пленных россиян. Мы не Советский Союз. Никто не собирается гнать их на каторжные работы. Единственный смысл пребывания этих людей в наших колониях — вернуть домой наших Героев. Желательно в окончательном формате "всех на всех". Цитируя секретаря Координационного штаба Дмитрия Усова: "Трудно с ними бороться и трудно с ними договариваться. Но, несмотря на все, мы делаем это честно". После этого навсегда закрыть границу с Московией. Возможно, это немножко наивно. Но хочется верить", — резюмировал Алексей Голобуцкий.

Напомним, 14 августа из плена РФ вернулись 84 украинца. Среди них есть и военные, и гражданские.

По данным Координационного штаба, домой вернулся человек, который был в российской неволе с 2014 года.

пленные Кирилл Буданов война в Украине ГУР обмен пленными
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
