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Стало известно, сколько полицейских патрулирует улицы вместе с ТЦК

21 июня 2024 11:40
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Сколько полицейских ежедневно патрулируют улицы Украины вместе с ТЦК — данные Нацполиции
Глава МВД Игорь Клименко. Фото: Нацполиция
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

Каждый день для работы на улицах украинских городов вместе с работниками Территориальных центров комплектования и социальной поддержки Нацполиция выделяет до полтысячи патрулей. Министр МВД Украины Игорь Клименко назвал точную цифру — на сегодня это 513 патрулей.

Об этом Игорь Клименко рассказал в интервью "Радио Свобода" в четверг, 20 июня.

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В каких случаях работников ТЦК сопровождает полиция

По словам министра, полиция сопровождает военнослужащих ТЦК, когда у них есть общие задачи. Например, когда работник ТЦК хочет вручить повестку гражданину дома. В этом случае работник полиции должен быть рядом, чтобы избежать нарушений порядка как с одной, так и с другой стороны. 

Как отметил Клименко, не всегда представители ТЦК просят сопровождения полиции. 

"По их желанию и по возможности. Мы же не можем столько патрулей организовать. У нас еще есть реагирование на преступления, на сообщения по территории государства. То есть мы выделяем каждый день несколько сотен патрулей по территории нашего государства для того, чтобы работать с работниками ТЦК", — уточнил министр.

По данным Нацполиции, сегодня для совместной работы с ТЦК на улицы выведено 513 патрулей. 

Напомним, чтобы предотвратить конфликты работников ТЦК с гражданами, в Украине хотят урегулировать работу сотрудников Территориальных центров комплектования и социальной поддержки и создать для этого военную полицию.

Также мы сообщали, что в Минобороны поддержали создание военной полиции, так как эта структура будет иметь право розыска, задержания военнослужащих, фиксации преступлений и защиты их прав по стандарту НАТО AJP-3.21.

Верховная рада приняла в первом чтении законопроект №6569-д о военной полиции — за это проголосовали 247 депутатов.

армия
мобилизация
Игорь Клименко
ТЦК и СП
Нацполиция
военная полиция

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