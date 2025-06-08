США передали на Ближний Восток ракеты, предназначенные для Украины, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Соединенные Штаты Америки передали на Ближний Восток 20 тысяч ракет, которые сбивают "шахеды". Они предназначались для Украины.

Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский в интервью ABC News, которое опубликовали в воскресенье, 8 июня.

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По словам президента Украины, 20 тысяч ракет для борьбы с "шахедами", Соединенные Штаты Америки передали на Ближний Восток. По его словам, это была недорогая, но особая технология.

"Поэтому мы рассчитывали на эти 20 тысяч ракет. Сегодня утром министр обороны сказал мне, что США перебросили их на Ближний Восток", — отметил глава государства.

Напомним, ранее мы писали о том, что в США вспыхнули массовые протесты. В ответ на это Дональд Трамп направил войска, чтобы "успокоить" митингующих.

Также мы рассказывали о том, что лидер США сравнил войну между Россией и Украиной с "детьми, которые дерутся в парке". Владимир Зеленский отреагировал на это.