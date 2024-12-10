Удар по Запорожью — спасли двух женщин, которые семь часов были под завалами

Женщину достали из-под завалов в Запорожье. Фото: ГСЧС

Из-под завалов в Запорожье удалось спасти двух женщин. Они позвонили по телефону на линию Службы спасения и сообщили, что находятся под завалами разрушенного здания.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины во вторник, 10 декабря.

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Как отмечают в ГСЧС, во время разговора спасатели выяснили детали, чтобы определить точное местонахождение женщин. Пострадавшие были освобождены с помощью спецоборудования.

"Более семи часов женщины находились под обломками, ожидая помощи. Благодаря слаженной работе спасателей их удалось достать из ловушки и передать медикам", — говорится в сообщении.

Бойцы ГСЧС спасли из-под завалов двух женщин. Фото: ГСЧС

Врачи скорой помощи госпитализировали в медицинское учреждение обеих женщин. Всего в результате удара по частной клинике погибли четыре человека, 21 — травмирован. Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Женщина, которую вытащили из-под завалов в Запорожье. Фото: ГСЧС

Напомним, увеличилось количество погибших в результате обстрела Запорожья. Оккупанты нанесли удар по медицинскому заведению города.

Россияне нанесли ракетный удар по частной медицинской клинике в Запорожье. В полиции видео, на котором видно, что происходило в первые минуты на месте удара.