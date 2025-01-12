Что происходит в Часовом Яру - в ОСУВ "Хортица" ответили

Силы обороны проинформировали о ситуации в Часовом Яру
В городе Часов Яр Донецкой области продолжаются активные боевые действия. Российские войска снова и снова осуществляют наступление на населенный пункт.
Об этом сообщил спикер ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона.
Оборона Часового Яра
"В Часовом Яру сейчас идут активные городские бои, враг снова пытается лезть на комбинат огнеупорных материалов", — сказал он.
Трегубов уточнил, что ВСУ пытаются давать отпор и имеют успех, нанося большой удар по врагу. По его словам, тактика противника там довольно проста: каждый раз он пытается перегруппироваться, накопить силы и ударить снова.
"Наши в этом успешны, но следует понимать, что россияне пытаются вновь и вновь", — добавил представитель "Хортицы".
Ранее офицер бригады "Рубіж" Владимир Черняк заявил, что российские военные, вероятно, употребляют какие-то вещества перед штурмами
А ВСУ поразили командный пункт россиян в Донецкой области.
Читайте Новини.LIVE!