Что происходит в Часовом Яру - в ОСУВ "Хортица" ответили

Военные в Часовом Яру. Иллюстративное фото: Нацполиция

В городе Часов Яр Донецкой области продолжаются активные боевые действия. Российские войска снова и снова осуществляют наступление на населенный пункт.

Об этом сообщил спикер ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона.

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"В Часовом Яру сейчас идут активные городские бои, враг снова пытается лезть на комбинат огнеупорных материалов", — сказал он.

Трегубов уточнил, что ВСУ пытаются давать отпор и имеют успех, нанося большой удар по врагу. По его словам, тактика противника там довольно проста: каждый раз он пытается перегруппироваться, накопить силы и ударить снова.

"Наши в этом успешны, но следует понимать, что россияне пытаются вновь и вновь", — добавил представитель "Хортицы".

Ранее офицер бригады "Рубіж" Владимир Черняк заявил, что российские военные, вероятно, употребляют какие-то вещества перед штурмами

А ВСУ поразили командный пункт россиян в Донецкой области.