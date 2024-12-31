Пророчество Залужному — о войне предупредили еще 25 лет назад

Эксголовком ВСУ Валерий Залужный. Фото: Генштаб

Экс-главе ВСУ Валерию Залужному гадалка напророчила войну, в которой он "будет главным". Это произошло еще 25 лет назад.

Об этом Валерий Залужный рассказал в новой книге "Моя война", передает "Телеграф" во вторник, 31 декабря.

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Предсказание Залужному о страшной войне

Как отмечается в книге, будущее Залужному предсказала попутчица в поезде из Одессы в Житомир. Это произошло еще 25 лет назад, когда он ехал с другими курсантами в плацкартном вагоне домой в Новоград-Волынский.

Отрывок из книги Валерия Залужного. Фото: Телеграф

По словам Залужного, гадалка была красивой и элегантной женщиной лет 30-40. Во время поездки она предложила его товарищам погадать на картах.

"Я увидела войну. Страшную. У нас здесь. А ты там самый главный", — процитировал гадалку Залужный.

По словам экс-главкома, этот эпизод он вспомнил после начала полномасштабного вторжения в 2022 году и неоднократно прокручивал его в голове. Он отметил, что понял уже тогда, что Украину впереди ждет большая и тяжелая война на выживание.

Напомним, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный завершил работу над книгой "Моя война". Она является первой частью его мемуаров, которые в полном объеме составят трилогию.

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный встретился с министром Форин Офиса по вопросам Европы, Северной Америки и заморских территорий Стивеном Даути. Они обсудили помощь Украине.