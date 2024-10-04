Помогал россиянам прорываться в Покровск — СБУ задержала агента РФ

Сотрудники СБУ с задержанным коллаборантом. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала агента российского Главного разведывательного управления (ГРУ), который помогал захватчикам прорываться в Покровск. Шпион разведывал позиции украинских защитников.

Об этом сообщили в СБУ в пятницу, 4 октября.

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В Донецкой области служба безопасности задержала агента российской военной разведки. Злоумышленник разведывал боевые позиции украинских войск, которые держат оборону на Покровском направлении — одном из самых горячих направлений фронта.

В зоне особого внимания российской спецслужбы были укрепрайоны и огневые позиции сухопутных подразделений ВСУ.

Кроме того, враг пытался выявить локацию логистических центров по ремонту военной техники и расположение складов с боеприпасами Сил обороны.

"В случае получения разведданных оккупанты планировали использовать их для подготовки боевых операций", — сообщили в СБУ.

Вербовка коллаборанта

Чтобы получить координаты для огневого поражения, военная разведка РФ дистанционно завербовала 49-летнего безработного из Краматорска. Российские спецслужбы обратили на него внимание из-за его активной прокремлевской активности в запрещенной соцсети "Одноклассники".

По указанию своих кураторов фигурант объезжал или пешком обходил местность вблизи линии фронта, где скрыто фиксировал позиции украинских войск.

Полученные сведения мужчина пометками отображал на гугл-карте и с подробным текстовым описанием отправлял своему российскому куратору.

Оперативные действия СБУ

Сотрудники СБУ обнаружили предателя еще на начальном этапе его деятельности. После документирования преступных действий фигурант был задержан по месту жительства.

Во время обыска у фигуранта изъят мобильный телефон, используемый для коммуникации с российской спецслужбой.

На основании полученных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения.

Подозреваемый находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно правоохранители задержали резидента агентурной группы ФСБ. Они планировали совершить серию терактов против украинских военных.

Также Служба безопасности задержала российского агента в Донецкой области, который помогал оккупантам наступать на Покровск и шпионил за Силами обороны.