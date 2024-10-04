Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow СБУ задержала мужчину, который шпионил за украинскими позициями под Покровском arrow

СБУ задержала мужчину, который шпионил за украинскими позициями под Покровском

4 октября 2024 12:11
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Помогал россиянам прорываться в Покровск — СБУ задержала агента РФ
Сотрудники СБУ с задержанным коллаборантом. Фото: СБУ
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Служба безопасности Украины задержала агента российского Главного разведывательного управления (ГРУ), который помогал захватчикам прорываться в Покровск. Шпион разведывал позиции украинских защитников.

Об этом сообщили в СБУ в пятницу, 4 октября.

Читайте также:

В Донецкой области задержали коллаборанта

В Донецкой области служба безопасности задержала агента российской военной разведки. Злоумышленник разведывал боевые позиции украинских войск, которые держат оборону на Покровском направлении — одном из самых горячих направлений фронта.

В зоне особого внимания российской спецслужбы были укрепрайоны и огневые позиции сухопутных подразделений ВСУ.

Кроме того, враг пытался выявить локацию логистических центров по ремонту военной техники и расположение складов с боеприпасами Сил обороны.

"В случае получения разведданных оккупанты планировали использовать их для подготовки боевых операций", — сообщили в СБУ.

Вербовка коллаборанта

Чтобы получить координаты для огневого поражения, военная разведка РФ дистанционно завербовала 49-летнего безработного из Краматорска. Российские спецслужбы обратили на него внимание из-за его активной прокремлевской активности в запрещенной соцсети "Одноклассники".

По указанию своих кураторов фигурант объезжал или пешком обходил местность вблизи линии фронта, где скрыто фиксировал позиции украинских войск.

Полученные сведения мужчина пометками отображал на гугл-карте и с подробным текстовым описанием отправлял своему российскому куратору.

Оперативные действия СБУ

Сотрудники СБУ обнаружили предателя еще на начальном этапе его деятельности. После документирования преступных действий фигурант был задержан по месту жительства.

Во время обыска у фигуранта изъят мобильный телефон, используемый для коммуникации с российской спецслужбой.

На основании полученных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения.

Подозреваемый находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно правоохранители задержали резидента агентурной группы ФСБ. Они планировали совершить серию терактов против украинских военных.

Также Служба безопасности задержала российского агента в Донецкой области, который помогал оккупантам наступать на Покровск и шпионил за Силами обороны.

СБУ война Украина оккупанты Коллаборант

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

13:36 В Минобороны назвали количество зарегистрированных военных в приложении Армия+

13:31 Украинцам доступны выплаты в 10,8 тыс. грн — кто и где может подать заявку

13:30 У Кабмина просят денег на эксгумацию жертв Волынской трагедии

13:18 Угрожал гранатой кассирше — в Одессе задержали грабителя-неудачника

13:13 Миколенко получил новую травму и не сыграет за сборную Украины

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

Text

13:09 Юрист объяснил преимущества мобилизации мужчин после 18 лет

13:07 Хакеры ГУР атаковали ресурсы поставщиков оккупантов, — СМИ

13:05 В Черновицкой области мужчины стреляли в собак — полиция открыла производство

Text

13:00 Мобилизация в Украине и блокирование вступления в ЕС — эфир День.LIVE

12:55 На Хмельнитчине у главы МСЭК нашли дома 6 млн долларов наличными — детали

13:36 В Минобороны назвали количество зарегистрированных военных в приложении Армия+

13:31 Украинцам доступны выплаты в 10,8 тыс. грн — кто и где может подать заявку

13:30 У Кабмина просят денег на эксгумацию жертв Волынской трагедии

13:18 Угрожал гранатой кассирше — в Одессе задержали грабителя-неудачника

13:13 Миколенко получил новую травму и не сыграет за сборную Украины

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

13:07 Хакеры ГУР атаковали ресурсы поставщиков оккупантов, — СМИ

13:05 В Черновицкой области мужчины стреляли в собак — полиция открыла производство

12:55 На Хмельнитчине у главы МСЭК нашли дома 6 млн долларов наличными — детали

12:46 В Одессе люди в военной форме жестко задержали парня — подробности

12:44 Известный украинский игрок в футзал погиб в ДТП — подробности

06:40 Цены на цветные металлы в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг меди

06:30 В Украине снова выросли цены на кукурузу — сколько стоит тонна зерна в октябре

05:50 В Украине растут цены на топливо — какая сегодня стоимость бензина на АЗС

3 октября 2024
Эксклюзив

18:49 Принудительно задержали ТЦК — что нужно знать одесситам

2 октября 2024

20:43 Шансы и конкуренты Зеленского — что не так с информацией о выборах в Украине

18:43 Снести или оставить — что будет с памятником Пушкину в Одессе

1 октября 2024

16:22 Сторонник Украины и ненавистник Путина — кто такой новый генсек НАТО и чего от него ждать

06:40 Цены на латунь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

Новость с фото

06:29 Юридические фирмы взвинтили цены на услуги, связанные с ТЦК — что сколько стоит

06:15 От плена до международных площадок — интервью с защитником Азовстали

Text

13:09 Юрист объяснил преимущества мобилизации мужчин после 18 лет

Text

13:00 Мобилизация в Украине и блокирование вступления в ЕС — эфир День.LIVE

Text

11:10 Круглосуточные "мясные штурмы" — военный описал ситуацию под Купянском

Text

08:00 Ситуация на фронте и визит Марка Рютте в Украину — эфир Ранок.LIVE

3 октября 2024
Text

21:30 Визит нового генсека НАТО в Киев, — эфир Остаповець_LIVE

Text

17:50 Скандал с Зеленским в Польше и выход ВСУ из Угледара — эфир Вечір.LIVE

Text

15:17 Подготовка к холодам — что поможет Киеву пройти зиму в этом году

Text

13:29 Глава УИНП рассказал, способствует ли Польша поиск тел жертв Волынской трагедии

Text

13:00 Лучшие танки ВСУ в Курской области и громкое заявление Буданова — эфир День.LIVE

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

Text

11:28 Какие манипуляции применяет Польша перед выборами — детали от нардепки

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

22 сентября 2024

06:10 Повышение пенсии — кто сможет получить надбавки этой осенью

25 сентября 2024

06:10 Пенсии украинцев — у кого повысятся выплаты с 1 октября