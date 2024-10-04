Смерть в российском плену бойца Азова — СМИ узнали подробности

Украинский пленный Александр Ищенко. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

В российском плену, в СИЗО-5 в Ростове-на-Дону, погиб боец полка "Азов" Александр Ищенко. Медицинская экспертиза обнаружила у него тупую травму грудной клетки и множественные переломы ребер.

Об этом сообщает издание The Washington Post.

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Смерть "азовца" Ищенко

По данным The Washington Post, родственники Ищенко считают, что россияне сделали все, чтобы не удалось опознать останки и узнать причину смерти. По словам вдовы умершего Елены, останки мужчины несколько дней были в пути из российской тюрьмы. Российские медики не зашили тело после вскрытия и оно разлагалось. А украинский врач пришел к выводу, что его ребра были сломаны тупым предметом перед смертью.

"Он был полностью разорван на части. Казалось, россияне сделали все, чтобы мы его не узнали и не узнали настоящую причину", — рассказала вдова.

Елена знала, что перед смертью ее муж хотел вернуться домой, в Украину.

"Мы боялись, что если его похоронят в России, то мы никогда его не найдем", — сказала она.

Возвращение останков погибшего в Украину

Семья обратилась в частную ритуальную службу в Киеве, которая за 4 тыс. долларов разработала сложный план возвращения тела Ищенко домой, отправив в Ростов человека, который выдавал себя за его племянника. Он сказал российским чиновникам, что отвезет его в Армению, и они разрешили вывезти тело, которое рефрижератором доставили в больницу в Днепре.

Позже семья похоронила "азовца" в военной части городского кладбища.

По данным The Washington Post, в российском протоколе вскрытия указано, что причину смерти невозможно установить "из-за гнилостных изменений в органах и тканях трупа". Первоначальная украинская экспертиза, однако, сообщила о "шоке, множественных переломах ребер, закрытой тупой травме грудной клетки, повреждениях в результате контакта с тупым предметом, умысел неизвестен".

Родственники военного сообщили, что причина смерти до сих пор остается непонятной и они все еще ждут окончательного отчета.

Напомним, в прошлом году оккупанты в Ростове-на-Дону устроили судилище над 22 пленными бойцами полка "Азов", которые смело защищались против российских военных в Мариуполе. Александр Ищенко находился в плену в течение 22 месяцев.

Также Новини.LIVE писали, что Александр Ищенко вступил в ряды полка "Азов" в феврале 2022 года как военный водитель. Впоследствии в Мариуполе он попал в российский плен, где затем стал фигурантом уголовного дела вместе с еще 23 украинцами.