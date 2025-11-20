Обстрел Запорожья 20 ноября — есть раненые

Россияне ударили по Запорожью — есть раненые
Российские войска поздно вечером 20 ноября нанесли удар по Запорожью. Известно о двух раненых и двух погибших.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.
Удар по Запорожью 20 ноября
Около 22:10 в Запорожье и области прогремели взрывы. Федоров рассказал, что россияне атакуют Запорожскую область. Также громко было в одном из районов Запорожья.
Незадолго глава ОВА сообщил о двух раненых в результате вражеской атаки. Еще два человека погибли.
Также в результате обстрелов повреждены дома, магазин и рынок. Сейчас все детали уточняются.
Федоров отметил, что все, кто нуждается в помощи, могут обратиться по номерам:
- городской колл-центр:
- 15-80;
- (050) 414 15 80;
- (067) 656 15 80;
- горячая телефонная линия Запорожской ОГА:
- +38 0800 503 508
Напомним, 20 ноября в Тернополе возросло количество погибших в результате обстрелов. Спасатели деблокировали из-под обломков тело еще одного человека.
Сейчас поисково-спасательные работы продолжаются. Чрезвычайники пытаются найти людей, которые еще не вышли на связь.
Читайте Новини.LIVE!