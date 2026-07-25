Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Россия ударила по Сумам реактивным БпЛА: есть жертвы

Россия ударила по Сумам реактивным БпЛА: есть жертвы

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2026 01:27
Вечером 24 июля 2026 года Россия обстреляла Сумы
Спасатели тушат пожар. Фото иллюстративное: ГСЧС Сумской области

Поздно вечером в пятницу, 24 июля, россияне атаковали Сумскую громаду БпЛА. Беспилотник, который, по предварительной информации, был реактивным, нанес удар по объекту гражданской инфраструктуры. Есть жертвы.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает Новини.LIVE.

Армия РФ вечером 24 июля 2026 года обстреляла Сумы
Скриншот сообщений Олега Григорова

Последствия обстрела Сум вечером 24 июля

Один мужчина погиб на месте, а еще один — умер по дороге в больницу. Личности обеих жертв российского обстрела устанавливают. Получили повреждения складские помещения и транспорт.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на начальника управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрия Игната сообщал, что российская армия накопила запас ракет. В ближайшие дни возможны массированные удары по Украине. Игнорировать сигналы воздушной тревоги не стоит.

Также Новини.LIVE со ссылкой на главу Донецкой ОВА Вадима Филашкина сообщал, что 24 июля россияне нанесли удар по Славянску двумя авиабомбами. Погибших пятеро. Еще девятеро человек получили ранения.

Читайте также:
Сумы обстрелы погибшие
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации