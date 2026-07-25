Вечером 24 июля 2026 года Россия обстреляла Сумы

Спасатели тушат пожар. Фото иллюстративное: ГСЧС Сумской области

Поздно вечером в пятницу, 24 июля, россияне атаковали Сумскую громаду БпЛА. Беспилотник, который, по предварительной информации, был реактивным, нанес удар по объекту гражданской инфраструктуры. Есть жертвы.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, передает Новини.LIVE.

Скриншот сообщений Олега Григорова

Последствия обстрела Сум вечером 24 июля

Один мужчина погиб на месте, а еще один — умер по дороге в больницу. Личности обеих жертв российского обстрела устанавливают. Получили повреждения складские помещения и транспорт.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на начальника управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрия Игната сообщал, что российская армия накопила запас ракет. В ближайшие дни возможны массированные удары по Украине. Игнорировать сигналы воздушной тревоги не стоит.

Также Новини.LIVE со ссылкой на главу Донецкой ОВА Вадима Филашкина сообщал, что 24 июля россияне нанесли удар по Славянску двумя авиабомбами. Погибших пятеро. Еще девятеро человек получили ранения.