В Покровске уничтожено 80% критической инфраструктуры, — МВА

Разрушены здания Покровска. Иллюстративное фото: Евгений Васильев

В Покровске Донецкой области уничтожено 80% критически важной инфраструктуры в результате российских обстрелов. В настоящее время оккупационные войска находятся всего в 7 км от Покровска.

Об этом сообщил начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк в эфире телемарафона в пятницу, 4 октября.

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Ситуация в Покровске

В городе все еще проживает около 13 тысяч человек, среди которых 94 ребенка. Оккупационные войска расположены всего в 7 км от Покровска.

"Только вчера произошло два обстрела: в 10:30 и в 23:00. Во время этих атак было выпущено шесть авиабомб КАБ, которые попали в центр города. В результате обстрелов ранены — четыре человека пострадали", — отметил Добряк.

Напомним, недавно правоохранители задержали резидента агентурной группы ФСБ , которая планировала совершить серию терактов против украинских военных.

Также Служба безопасности задержала российского агента в Донецкой области, который помогал оккупантам наступать на Покровск и шпионил за Силами обороны.