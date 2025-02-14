Обстрелы Запорожской области 14 февраля — под завалами люди

Спасатели на месте удара. Архивное фото: ГСЧС

Российские войска в пятницу, 14 февраля, ударили управляемыми авиабомбами по Преображенке Запорожской области. В результате атаки разрушены жилые дома, а под завалами находятся люди.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

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Федоров рассказал, что россияне выпустили по меньшей мере шесть управляемых авиабомб по прифронтовой громаде. Так, в Преображенке разрушены жилые дома. По предварительной информации, под завалами находятся люди.

Сейчас на месте попаданий работают спасатели и все необходимые службы.

Скриншот сообщения Ивана Федорова

Напомним, ночью 14 февраля россияне ударили по Чернобыльской АЭС дроном с фугасной боевой частью. На месте вспыхнул масштабный пожар и зафиксированы существенные повреждения.

Кроме того, этой ночью Россия атаковала Одесский район ударными беспилотниками. Есть разрушения инфраструктуры.