Обстрелы Запорожской области 14 февраля — под завалами люди

Россияне выпустили КАБы по Запорожью — под завалами есть люди
Российские войска в пятницу, 14 февраля, ударили управляемыми авиабомбами по Преображенке Запорожской области. В результате атаки разрушены жилые дома, а под завалами находятся люди.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
Обстрелы Запорожской области 14 февраля
Федоров рассказал, что россияне выпустили по меньшей мере шесть управляемых авиабомб по прифронтовой громаде. Так, в Преображенке разрушены жилые дома. По предварительной информации, под завалами находятся люди.
Сейчас на месте попаданий работают спасатели и все необходимые службы.
Напомним, ночью 14 февраля россияне ударили по Чернобыльской АЭС дроном с фугасной боевой частью. На месте вспыхнул масштабный пожар и зафиксированы существенные повреждения.
Кроме того, этой ночью Россия атаковала Одесский район ударными беспилотниками. Есть разрушения инфраструктуры.
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