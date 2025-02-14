Взрывы на ЧАЭС 14 февраля — россияне нанесли удар

Чернобыльская АЭС. Фото: 24 канал

Оккупационная армия РФ ночью 14 февраля ударила дроном с фугасной боевой частью по укрытию на Чернобыльской атомной электростанции, которое бережет мир от радиации. На месте вспыхнул масштабный пожар, зафиксированы существенные повреждения.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский и показал видео последствий.

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Удар по Чернобыльской АЭС 14 февраля

"Российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал этой ночью в укрытие, которое бережет мир от радиации разрушенного 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции", — говорится в сообщении.

В результате дронового удара укрытие было повреждено. На месте случился пожар, но спасатели оперативно его ликвидировали. По состоянию на сейчас радиационный фон не повышался и за этим постоянно следят специалисты. Однако, по предварительным оценкам, повреждения укрытия существенные.

Последствия удара по ЧАЭС. Фото: скриншот из видео

Последствия удара по ЧАЭС. Фото: скриншот из видео

Последствия удара по ЧАЭС. Фото: скриншот из видео

Зеленский рассказал, что это укрытие Украина строила вместе с США и другими странами Европы и мира. По его словам, сейчас Россия — это единственное государство в мире, которое может атаковать такие объекты, оккупировать территорию атомных станций и вести боевые действия, вообще не считаясь с последствиями.

Президент также напомнил, что Россия каждую ночь осуществляет атаки на украинскую инфраструктуру и города, а также продолжает увеличивать свою армию.

"Это означает, что Путин точно не готовится к переговорам. Он готовится и в дальнейшем обманывать мир. Именно поэтому нужно объединенное давление всех, кто ценит жизнь, — давление на агрессора. Россия должна нести ответственность за то, что она делает", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, ночью 14 февраля в Киеве прогремели взрывы. Российские войска выпустили на столицу ударные дроны.

Кроме того, сегодня оккупанты ударили авиабомбами по Запорожской области. В одном из прифронтовых сел разрушены жилые дома, а под завалами находятся люди.