Россия наращивает производство Шахедов

Иранский беспилотник Shahed, который Россия хочет сама производить. Фото: Милитарный

Россия получила новые возможности производства иранских дронов "Шахед". Таким образом она может производить еще больше ударных беспилотников.

Об этом заявил военный эксперт, директор по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых в эфире "Еспресо".

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Эксперт пояснил, что в сентябре заметили рекордное количество использования "Шахедов" против Украины, что указывает на некоторые нюансы.

"Сейчас РФ получает новые возможности для производства "Шахедов". Сентябрь стал рекордным по использованию этих средств террора российскими террористами. В частности, было применено беспрецедентное количество — 1339 дронов, что в среднем составляет 44 "Шахеда" в день", — сказал Рябых.

Также он добавил, что Россия хочет выйти на такое количество ежедневного производства, чтобы Шахеды можно было использовать на постоянной основе.

"Таким образом, россияне уже приближаются к запуску в среднем по 50 дронов в день, выходя на постоянное их применение", — сказал военный эксперт.

Чем ответит Украина

Между тем, Силы обороны Украины совершенствуют свои возможности для успешного уничтожения вражеских целей.

"За сентябрь из 1339 дронов было уничтожено 1107 беспилотников, а еще часть появилась в статистике как локационно потерянные или изменившие курс и полетели обратно к российским террористам", — пояснил эксперт.

Напомним, недавно стало известно, что Россия уже начала самостоятельно изготавливать ударный дрон, который является прототипом "Шахеда", но будет работать на китайском двигателе.

Также мы сообщали, что в сентябре президент РФ Владимир Путин заявил о намерениях увеличить производство дронов и создать 50 специализированных центров для этого.

Ранее эксперт по авиации Константин Криволап заявлял, что Россия могла развернуть новые звенья производства "Шахедов".

Такого же мнения и аналитики Института изучения войны, которые отметили, что иногда статистика показывает увеличение производства боеприпасов и ударных беспилотников в несколько раз.