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Россия формирует новые батальоны на границе с Украиной

31 декабря 2024 08:05
Анастасия Постоенко - Редактор
Россия усилила охрану границы с Украиной
Российские войска в приграничном регионе. Фото: росСМИ
Анастасия Постоенко - Редактор

Войска России значительно усилили защиту международной границы с Украиной с 2022 года, отказавшись от привлечения к охране призывников и потенциальных дезертиров. Кроме того, в России развернули значительные силы для охраны границы и создали отдельную группировку для выполнения этой задачи.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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В отчете ISW отмечено, что эти данные основываются на информации одного из российских военных блогеров, однако независимого подтверждения этим заявлениям нет.

По информации другого блогера, связанного с Кремлем, после освобождения Вооруженными силами Украины ряда населенных пунктов в Курской области Россия активизировала набор добровольцев.

В частности, в районе Суджи воюют многие осужденные, в том числе бывшие бойцы частной военной компании "Вагнер".

Они участвуют в боевых действиях в рамках российского проекта "К", однако детали этого проекта блогер не раскрыл.

Другой российский военный блогер, связанный с Воздушно-десантными войсками, заявил, что действующий с 2022 года 214-й отдельный специальный батальон OPFOR был переформирован в десантно-штурмовой батальон.

По его словам, батальон выполнял информационные функции в 2024 году, включая создание фильмов о своих действиях, однако участвовал в боях на Бахмутском направлении.

Напомним, недавно командование Сил беспилотных систем показало видео, как удалось уничтожить российский ЗРК на Запорожском направлении.

Также масштабное расследование агентства Reuters выявило тесную связь между крупными российскими химическими компаниями и военным сектором России.

российские войска граница украинцы Россия

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