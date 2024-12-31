Обстрел Шостки 31 декабря — в городе масштабные разрушения

РФ нанесла удар по Шостке — повреждено 12 многоэтажек
Во вторник, 31 декабря, Россия нанесла ракетный удар по городу Шостка Сумской области. Зафиксированы разрушения инфраструктуры и жилых высотных домов.
Об этом сообщил мэр Шостки Николай Нога в Facebook.
Удар по Шостке
По словам мэра, в результате российской атаки были разрушены отдельные объекты инфраструктуры.
"Повреждены 12 многоквартирных жилых домов, два образовательных учреждения, другие объекты социальной сферы. Работают аварийно-спасательные подразделения. Убытки и потери уточняются", — говорится в сообщении.
Нога подчеркнул, что работники всех учреждений работают в дистанционном режиме, дети учатся также удаленно.
"Прошу сохранять спокойствие и не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Необходимо находиться в укрытиях. Школы и детсады работают удаленно. Работники всех учреждений работают в дистанционном режиме", — подвел итог мэр.
Также, по информации ОВА, ночью и утром российские войска шесть раз обстреляли приграничные территории и населенные пункты Сумской области. В результате атак зафиксировано шесть взрывов. Обстрелу также подверглась Свеская громада.
Также мы писали, что российские войска утром 31 декабря нанесли по Киеву ракетный удар. В столице работала противовоздушная оборона, но обломки сбитых ракет упали на частное здание.
Перед этим по всей Украине объявляли воздушную тревогу. В некоторых городах раздавались взрывы.
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