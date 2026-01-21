Последствия обстрела Запорожья в ночь на 21 января 2026 года

РФ нанесла удар по Запорожью — пострадали частные дома
В ночь на среду, 21 января, россияне нанесли удар по Запорожью. Получили повреждения частные дома и хозяйственные постройки.
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.
Что известно об обстреле Запорожья ночью 21 января
В течение ночи 21 января Запорожская область оказывалась под угрозой применения не только ударных беспилотников, но и баллистических ракет и КАБов. В 02:34 глава ОВА сообщил о работе ПВО.
По предварительной информации, пострадавших в результате обстрела нет.
Напомним, утром 21 января прогремели взрывы в Одессе. В Одесском районе тогда продолжалась воздушная тревога из-за угрозы дронового удара.
Также мы сообщали, что в результате обстрела Запорожья погибли три человека. Среди жертв атаки супруги и их сосед.
