РФ ударила по Сумах реактивним БпЛА: є жертви

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Мария Чекарёва редактор ленты новостей

Пізно ввечері в п'ятницю, 24 липня, росіяни атакували Сумську громаду БпЛА. Безпілотник, який, за попередньою інформацією, був реактивним завдав удару по об'єкту цивільної інфраструктури. Є жертви.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає Новини.LIVE.

Наслідки обстрілу Сум увечері 24 липня

Один чоловік загинув на місці, а ще один помер дорогою до лікарні. Особи обох жертв російського обстрілу встановлюють. Зазнали пошкоджень складські приміщення і транспорт.

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