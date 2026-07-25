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Главная Армия РФ ударила по Сумах реактивним БпЛА: є жертви

РФ ударила по Сумах реактивним БпЛА: є жертви

Ua
Дата публикации 25 июля 2026 01:27
РФ увечері 24 липня 2026 року обстріляла Суми
Термінова новина

Пізно ввечері в п'ятницю, 24 липня, росіяни атакували Сумську громаду БпЛА. Безпілотник, який, за попередньою інформацією, був реактивним завдав удару по об'єкту цивільної інфраструктури. Є жертви. 

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає Новини.LIVE.

Наслідки обстрілу Сум увечері 24 липня

Один чоловік загинув на місці, а ще один помер дорогою до лікарні. Особи обох жертв російського обстрілу встановлюють. Зазнали пошкоджень складські приміщення і транспорт. 

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Автор:
Мария Чекарёва
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