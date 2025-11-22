Видео
Україна
Видео

Удар по Тернополю — кількість загиблих зросла до 32 людей

Удар по Тернополю — кількість загиблих зросла до 32 людей

Ua
Дата публикации 22 ноября 2025 03:21
обновлено: 04:18
Кількість загиблих унаслідок обстрілу Тернополя 19 листопада 2025 року зросла до 32 людей
Термінова новина

О третій годині ночі в суботу, 22 листопада, на місці розбору завалів після удару в Тернополі рятувальники виявили тіло ще однієї жінки. Кількість загиблих унаслідок атаки 19 листопада зросла до 32 людей.

Про це повідомив керівник поліції Тернопільської області Сергій Зюбаненко.

Жертви та постраждалі внаслідок атаки по Тернополю 19 листопада 

За останніми даними, через ворожий удар по Тернополю загинули 32 людини, серед яких шестеро дітей. Ще 94 людини зазнали травм, 18 постраждалих — діти. Аварійно-рятувальні роботи тривають безперервно.

Новина доповнюється

Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
