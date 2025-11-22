Кількість загиблих унаслідок обстрілу Тернополя 19 листопада 2025 року зросла до 32 людей

Термінова новина

О третій годині ночі в суботу, 22 листопада, на місці розбору завалів після удару в Тернополі рятувальники виявили тіло ще однієї жінки. Кількість загиблих унаслідок атаки 19 листопада зросла до 32 людей.

Про це повідомив керівник поліції Тернопільської області Сергій Зюбаненко.

Жертви та постраждалі внаслідок атаки по Тернополю 19 листопада

За останніми даними, через ворожий удар по Тернополю загинули 32 людини, серед яких шестеро дітей. Ще 94 людини зазнали травм, 18 постраждалих — діти. Аварійно-рятувальні роботи тривають безперервно.

