Даже Польша учит детей стрелять — майор ВСУ о подготовке молодежи

Польские дети учатся стрелять, а у нас "не время", — майор ВСУ
В Польше для школьников ввели обязательные уроки по безопасности. Во время занятий детей учат стрелять и оказывать первую помощь. Вместе с тем в Украине этого не сделали до сих пор.
Об этом заявил майор ВСУ, основатель и первый командир 2 штурмового батальона 3 ОШБр Дмитрий Кухарчук в Telegram в воскресенье, 12 января.
Уроки безопасности для школьников
Как отметил военный, даже в Польше уже начали учить детей обращаться с оружием. Кухарчук убежден, что Украина должна иметь такую же систему.
"Даже Польша уже внедрила обязательные уроки пользования оружием в школах. В Украине все это "не важно", "не ко времени" и решили ограничиться лишь уроком "Защита Украины", который от курса ДПЮ отличается лишь обложкой", — написал Кухарчук.
Напомним, в украинских учебных заведениях появится базовая общевойсковая подготовка. Она будет как отдельная учебная дисциплина. Речь идет о высших учебных заведениях.
Нардеп Александр Федиенко заявил, что основная цель базовой военной подготовки для молодежи — сократить время подготовки при мобилизации или заключении контракта.
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