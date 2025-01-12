Даже Польша учит детей стрелять — майор ВСУ о подготовке молодежи

Дмитрий Кухарчук. Фото: Facebook/Дмитрий Кухарчук

В Польше для школьников ввели обязательные уроки по безопасности. Во время занятий детей учат стрелять и оказывать первую помощь. Вместе с тем в Украине этого не сделали до сих пор.

Об этом заявил майор ВСУ, основатель и первый командир 2 штурмового батальона 3 ОШБр Дмитрий Кухарчук в Telegram в воскресенье, 12 января.

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Как отметил военный, даже в Польше уже начали учить детей обращаться с оружием. Кухарчук убежден, что Украина должна иметь такую же систему.

"Даже Польша уже внедрила обязательные уроки пользования оружием в школах. В Украине все это "не важно", "не ко времени" и решили ограничиться лишь уроком "Защита Украины", который от курса ДПЮ отличается лишь обложкой", — написал Кухарчук.

Допись Дмитрия Кухарчука. Фото: скриншот

Напомним, в украинских учебных заведениях появится базовая общевойсковая подготовка. Она будет как отдельная учебная дисциплина. Речь идет о высших учебных заведениях.

Нардеп Александр Федиенко заявил, что основная цель базовой военной подготовки для молодежи — сократить время подготовки при мобилизации или заключении контракта.