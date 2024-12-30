Обстрел Никопольщины 30 декабря — какие последствия российских ударов

Оккупанты обстреляли Никопольщину, есть раненый — фото
Российские захватчики в понедельник, 30 декабря, атаковали Никопольщину Днепропетровской области. Противник нанес почти 30 ударов.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram.
Российский обстрел Никопольщины
Оккупанты целились по райцентру, Марганецкой, Червоногригорьевской, Мировской, Покровской громадам.
Известно, что 40-летний мужчина получил осколочные ранения. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.
"Повреждены промышленное предприятие, три заправки, три грузовика, микроавтобус и экскаватор. Изуродованы частный дом и хозяйственная постройка", — добавил Лысак.
Напомним, 30 декабря оккупанты атаковали Кившаровку Харьковской области. В результате обстрела погибла 51-летняя женщина.
Также в течение 2024 года в Киеве прозвучало 500 воздушных тревог. Захватчики нанесли почти 200 воздушных ударов.
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