Обстрел Никопольщины 30 декабря — какие последствия российских ударов

Медики и правоохранители помогают пострадавшему. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Российские захватчики в понедельник, 30 декабря, атаковали Никопольщину Днепропетровской области. Противник нанес почти 30 ударов.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram.

Читайте также:

Российский обстрел Никопольщины

Оккупанты целились по райцентру, Марганецкой, Червоногригорьевской, Мировской, Покровской громадам.

Последствия российского обстрела Никопольщины 30 декабря. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Последствия российского обстрела Никопольщины 30 декабря. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Известно, что 40-летний мужчина получил осколочные ранения. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Последствия российского обстрела Никопольщины 30 декабря. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

"Повреждены промышленное предприятие, три заправки, три грузовика, микроавтобус и экскаватор. Изуродованы частный дом и хозяйственная постройка", — добавил Лысак.

Пост Лысака. Фото: скриншот

Напомним, 30 декабря оккупанты атаковали Кившаровку Харьковской области. В результате обстрела погибла 51-летняя женщина.

Также в течение 2024 года в Киеве прозвучало 500 воздушных тревог. Захватчики нанесли почти 200 воздушных ударов.