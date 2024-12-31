Массированные атаки на Украину 2024 года — фото с места прилета

Охматдет, ГЭС и межконтинентальная ракета — трагедии 2024
Россия нанесла десятки массированных атак по Украине в 2024 году, унеся жизни людей, повредив критическую инфраструктуру и жилье. Били по Украине "Искандерами", "Кинжалами", "Цирконами", беспилотниками. И в памяти украинцев теперь разбитый Охматдет, похороны семьи во Львове и первая межконтинентальная баллистическая ракета на Днепр.
Трагедии, которые пережили украинцы в 2024 году — в фотоподборке Новини.LIVE.
В Киеве 2 января в результате ракетного удара был поврежден жилой дом. Погибли три человека, почти 50 получили ранения.
Большинство пострадавших получили минно-взрывные травмы. Как рассказывали Новини.LIVE жители дома, трудно было сориентироваться после взрыва, ведь выйти из подъезда из-за огня и дыма было невозможно, люди поднимались на верхние этажи и ждали спасателей.
Еще одна многоэтажка пострадала в столице 7 февраля. Дом загорелся с двух сторон, сотни людей были эвакуированы. Четверо человек погибли, еще 40 получили ранения.
Сразу несколько крупных городов пострадали от массированной атаки 22 марта. В тот день противник атаковал объекты критической инфраструктуры.
Более 60 ''шахедов'' и 90 разных ракет поражали Днепр, Запорожье, Харьков, Хмельницкий. Тогда эксперты назвали это самым масштабным ударом по украинской энергетике.
Трагически знаковым событием года точно можно назвать атаку на детскую больницу Охматдет. Ведь 8 июля все украинцы испытали шок и боль, в первую очередь за детей.
Сотни киевлян и волонтеров пришли в тот день на территорию больницы, чтобы помочь разбирать завалы.
Врачи не сдерживали эмоций и обращались к россиянам.
Украинцы в считанные часы задонатили миллионы в помощь. Первые этапы восстановления больницы уже начались.
Во Львове 4 сентября от ракетной атаки погибли семь человек. Среди них целая семья — мама и трое ее дочерей. Отец чудом уцелел. И его трагическая потеря стала всеукраинской.
Сумщина не раз терпела вражеские удары в этом году. Один из самых масштабных состоялся 19 сентября. Авиабомба попала в Сумской гериатрический пансионат, где находились пенсионеры. Ранения получили более 14 человек, одна женщина погибла.
21 ноября Россия нанесла удар по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой. Такой тип вооружения применен впервые и всколыхнул волну обсуждений на мировом уровне.
В ночь на 2 декабря российская атака была нацелена на Тернополь. Вражеский беспилотник попал в жилое многоэтажное здание, один человек погиб на месте, также были раненые.
Энергетическими целями РФ стали объекты критической инфраструктуры и 13 декабря. В основном, западные регионы Украины оказались под атакой "шахедов".
Президент Украины Владимир Зеленский назвал удар по энергетике одним из самых масштабных за время войны. Он считает, что так Путин "хочет переговоров" и терроризирует людей.
Ночью и утром 25 декабря Украина вновь подверглась массированной ракетно-дроновой атаке, которая также была нацелена на энергетику. По стране ввели плановые отключения.
Как мы писали ранее, по данным энергетического эксперта, до конца отопительного сезона, вероятно, Украина не сможет обойтись без графиков отключения света.
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