Массированные атаки на Украину 2024 года — фото с места прилета

Обстрел Охматдета 8 июля. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Россия нанесла десятки массированных атак по Украине в 2024 году, унеся жизни людей, повредив критическую инфраструктуру и жилье. Били по Украине "Искандерами", "Кинжалами", "Цирконами", беспилотниками. И в памяти украинцев теперь разбитый Охматдет, похороны семьи во Львове и первая межконтинентальная баллистическая ракета на Днепр.

Трагедии, которые пережили украинцы в 2024 году — в фотоподборке Новини.LIVE.

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В Киеве 2 января в результате ракетного удара был поврежден жилой дом. Погибли три человека, почти 50 получили ранения.

Большинство пострадавших получили минно-взрывные травмы. Как рассказывали Новини.LIVE жители дома, трудно было сориентироваться после взрыва, ведь выйти из подъезда из-за огня и дыма было невозможно, люди поднимались на верхние этажи и ждали спасателей.

Последствия повреждения дома в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Дом, сгоревший 2 января. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Еще одна многоэтажка пострадала в столице 7 февраля. Дом загорелся с двух сторон, сотни людей были эвакуированы. Четверо человек погибли, еще 40 получили ранения.

Возгорание дома на Теремках. Фото: Новини.LIVE

Сразу несколько крупных городов пострадали от массированной атаки 22 марта. В тот день противник атаковал объекты критической инфраструктуры.

Массированная атака 22 марта. Фото: из открытых источников

Более 60 ''шахедов'' и 90 разных ракет поражали Днепр, Запорожье, Харьков, Хмельницкий. Тогда эксперты назвали это самым масштабным ударом по украинской энергетике.

Трагически знаковым событием года точно можно назвать атаку на детскую больницу Охматдет. Ведь 8 июля все украинцы испытали шок и боль, в первую очередь за детей.

Сотни киевлян и волонтеров пришли в тот день на территорию больницы, чтобы помочь разбирать завалы.

Повреждено здание Охматдета. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Врачи не сдерживали эмоций и обращались к россиянам.

Украинцы в считанные часы задонатили миллионы в помощь. Первые этапы восстановления больницы уже начались.

Во Львове 4 сентября от ракетной атаки погибли семь человек. Среди них целая семья — мама и трое ее дочерей. Отец чудом уцелел. И его трагическая потеря стала всеукраинской.

Сумщина не раз терпела вражеские удары в этом году. Один из самых масштабных состоялся 19 сентября. Авиабомба попала в Сумской гериатрический пансионат, где находились пенсионеры. Ранения получили более 14 человек, одна женщина погибла.

Последствия вражеского удара в Сумах. Фото: Суспільне Суми

Спасение людей в Сумах. Фото: Суспільне Суми

21 ноября Россия нанесла удар по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой. Такой тип вооружения применен впервые и всколыхнул волну обсуждений на мировом уровне.

В ночь на 2 декабря российская атака была нацелена на Тернополь. Вражеский беспилотник попал в жилое многоэтажное здание, один человек погиб на месте, также были раненые.

Атака на Тернополь. Фото: ГСЧС

Энергетическими целями РФ стали объекты критической инфраструктуры и 13 декабря. В основном, западные регионы Украины оказались под атакой "шахедов".

Президент Украины Владимир Зеленский назвал удар по энергетике одним из самых масштабных за время войны. Он считает, что так Путин "хочет переговоров" и терроризирует людей.

Ночью и утром 25 декабря Украина вновь подверглась массированной ракетно-дроновой атаке, которая также была нацелена на энергетику. По стране ввели плановые отключения.

Как мы писали ранее, по данным энергетического эксперта, до конца отопительного сезона, вероятно, Украина не сможет обойтись без графиков отключения света.