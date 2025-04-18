Россия 18 апреля обстреляла олимпийскую базу в Днепре — разрушены спортивные объекты

Последствия российского обстрела Днепра. Фото: скриншот

Российские оккупанты в пятницу, 18 апреля, повредили базу олимпийской подготовки "Водно-спортивный комбинат" в Днепре. Пострадали спортивные сооружения, тренировочные залы, реабилитационный центр, эллинг с лодками, административные, жилые помещения и мастерские для ремонта лодок.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства молодежи и спорта Украины в Facebook.

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Разрушениям в результате российского обстрела подверглась также Детско-юношеская спортивная школа по водным видам спорта, которая находится на территории комплекса.

"Россия разрушила базу, на которой готовились потенциальные будущие чемпионы мира, Олимпийских игр. Это очередное доказательство, что Россия не хочет никакого мира и доказывает, что война — это не политика. Война — это преступление. И мы не имеем права сделать спортивное движение соучастниками такого преступления", — заявил министр молодежи и спорта Украины Матвей Бедный.

Олимпийская база "Водно-спортивный комбинат" — одна из ключевых спортивных локаций Днепра, на которой тренировались атлеты по плаванию, гребле и другим водным видам спорта. В министерстве отметили, что разрушение станет серьезным ударом для спортивного сообщества города и региона.

"Всего с начала полномасштабного вторжения оккупанты повредили и уничтожили около 726 объектов спортивной инфраструктуры, среди которых 18 баз олимпийской подготовки", — говорится в сообщении.

Пост Министерства молодежи и спорта Украины. Фото: скриншот

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