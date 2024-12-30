Обмен военнопленными 30 декабря — как государство поможет бойцам

Украинские военные, которые вернулись из российского плена 30 декабря. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Между Украиной и Россией состоялся обмен военнопленными. Домой вернулось 189 защитников, в частности, среди которых защитники "Азовстали", Мариуполя, ЧАЭС и острова Змеиного. Известно, что государство позаботится, чтобы их тщательно осмотрели врачи и оказали всю необходимую помощь.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram в понедельник, 30 декабря.

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Лубинец заявил, что государство позаботится о том, чтобы восстановить банковские карточки и документы бойцов.

Украинские военные, которые вернулись из российского плена 30 декабря. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Украинские военные, которые вернулись из российского плена 30 декабря. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

"А врачи тщательно осмотрят их состояние и окажут всю необходимую помощь. Они сделают все, чтобы каждый воин восстановил не только свое физическое здоровье, но и духовные силы", — подчеркнул он.

По его словам, с начала полномасштабного вторжения домой удалось вернуть 3 956 украинцев.

Украинские военные, которые вернулись из российского плена 30 декабря. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Украинские военные, которые вернулись из российского плена 30 декабря. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

"С первых секунд на родной земле их окружает мягкий дух свободы, который развевает флаги на плечах. А из мобильных телефонов слышны голоса близких, которые ждали их каждый день", — подчеркнул Лубинец.

Пост Лубинца. Фото: скриншот

Пост Лубинца. Фото: скриншот

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возвращение наших людей из российского плена — это всегда очень хорошие новости. Он сообщил, кого сегодня удалось обменять.

Также 29 декабря в Киеве состоялась акция в поддержку военнопленных и пропавших без вести.