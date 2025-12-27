Взрывы в Миргороде 27 декабря — в регионе объявлена тревога

Дым от взрыва. Иллюстративное фото: Pixabay

В Миргороде Полтавской области 27 декабря прогремели мощные взрывы. В регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщили мониторинговые каналы в Воздушных силах ВСУ.

Взрывы на Полтавщине 27 декабря

Взрывы в Миргороде прогремели около 16:10. Накануне Воздушные силы предупреждали город об угрозе применения баллистического вооружения с северо-востока.

Сейчас в Полтавской области и ряде других регионов объявлена воздушная тревога.

Местные власти пока не комментировали взрывы в городе.

Напомним, в Киеве в результате обстрелов тысячи домов остались без отопления. Коммунальные службы и энергетики работают над восстановлением.

Также 27 декабря РФ атаковала Киевскую область. Враг снова целенаправленно ударил по объектам критической инфраструктуры