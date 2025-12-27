Видео
Главная Армия На Полтавщине прогремели взрывы — детали

На Полтавщине прогремели взрывы — детали

Ua ru
Дата публикации 27 декабря 2025 16:19
Взрывы в Миргороде 27 декабря — в регионе объявлена тревога
Дым от взрыва. Иллюстративное фото: Pixabay

В Миргороде Полтавской области 27 декабря прогремели мощные взрывы. В регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщили мониторинговые каналы в Воздушных силах ВСУ.

Читайте также:

Взрывы на Полтавщине 27 декабря

Взрывы в Миргороде прогремели около 16:10. Накануне Воздушные силы предупреждали город об угрозе применения баллистического вооружения с северо-востока.

Вибухи у Полтавській області 27 грудня
Скриншот сообщения Воздушных сил

Сейчас в Полтавской области и ряде других регионов объявлена воздушная тревога.

null
Воздушная тревога в Украине 27 декабря. Фото: alerts.in.ua

Местные власти пока не комментировали взрывы в городе.

Напомним, в Киеве в результате обстрелов тысячи домов остались без отопления. Коммунальные службы и энергетики работают над восстановлением.

Также 27 декабря РФ атаковала Киевскую область. Враг снова целенаправленно ударил по объектам критической инфраструктуры

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
