Взрывы в Миргороде 27 декабря — в регионе объявлена тревога

На Полтавщине прогремели взрывы — детали
В Миргороде Полтавской области 27 декабря прогремели мощные взрывы. В регионе объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщили мониторинговые каналы в Воздушных силах ВСУ.
Взрывы на Полтавщине 27 декабря
Взрывы в Миргороде прогремели около 16:10. Накануне Воздушные силы предупреждали город об угрозе применения баллистического вооружения с северо-востока.
Сейчас в Полтавской области и ряде других регионов объявлена воздушная тревога.
Местные власти пока не комментировали взрывы в городе.
Напомним, в Киеве в результате обстрелов тысячи домов остались без отопления. Коммунальные службы и энергетики работают над восстановлением.
Также 27 декабря РФ атаковала Киевскую область. Враг снова целенаправленно ударил по объектам критической инфраструктуры
