На фронте погиб военный фотограф Руслан Ганущак с позывным "Остап"

Руслан Ганущак. Фото: armyinform.com

В зоне боевых действий погиб военный фотограф, оператор и военнослужащий ВСУ Руслан Ганущак с позывным "Остап". Он защищал Украину с 2014 года.

Об этом в воскресенье, 12 января, сообщила пресс-секретарь Ивано-Франковского областного ТЦК и СП Наталья Коцкович.

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Руслан Ганущак с 2014 года был бойцом батальона "Азов". Тогда же он начал работать военным оператором. Снимал фотографии и короткометражные фильмы из Широкино, Гранитного, Бердянского, Лебединского и Марьянки, фиксируя преступления России на Донбассе.

Во время минометного обстрела в Широкино "Остап" вывез группу украинских военнослужащих в безопасное место. Также он каждое утро угощал бойцов кофе: заваривал его в глиняной чашке из Карпат, которые очень любил.

"Он снимал видео, фотографировал и готовил материалы о войне в Украине. Благодаря его труду, фотографии с войны увидели в Америке и Англии. Также мир увидел его фильм "Брат за брата". Год назад, когда Руслан уже служил в 92-й механизированной бригаде ВСУ, в Ивано-Франковске организовали его выставку фотографий", — вспоминает Коцкевич.

Напомним, на фронте погиб 30-летний защитник Украины Владимир Раков. Он был победителем шестого сезона проекта "Танцуют все".

Также мы сообщали о гибели музыкального редактора кулинарного шоу "'Мастер Шеф" Антона Вовка. Он служил в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде и погиб во время выполнения боевого задания. У погибшего остались жена и две дочери.