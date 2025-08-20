Рекрутинг провисает - до 50% позиций на фронте пустуют

ВСУ. Фото: Reuters

Военнослужащий Егор Чечеринда отметил, что на отдельных участках фронта до половины позиций остаются пустыми из-за провала в рекрутинге и нехватки решений, которые должны разблокировать системное комплектование.

Об этом Егор Чечеринда рассказал в эфире День.LIVE в среду, 20 августа.

Что сказал Егор Чечеринда

Чечеринда отметил, что значительная часть позиций держится на перегруженных подразделениях, тогда как новые подкрепления поступают неравномерно. По его мнению, парламент должен принять рамочный закон, который позволит полноценно развернуть рекрутинг и выровнять укомплектованность на линии соприкосновения.

Он подчеркнул важность уважительного отношения к иностранцам, которые служат в составе украинских подразделений: это вопрос доверия и мотивации, что непосредственно влияет на боеспособность.

Отдельно военный предостерег, что сознательное уклонение от службы имеет не только моральные последствия, но и практические риски для граждан в прифронтовых и оккупированных районах. По его словам, отказ служить Украине может обернуться призывом в армию оккупанта в случае потери контроля над территорией.

