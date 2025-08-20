Видео
Україна
На фронте до 50% позиций пустые — не хватает рекрутов

На фронте до 50% позиций пустые — не хватает рекрутов


Дата публикации 20 августа 2025 17:43
Рекрутинг провисает - до 50% позиций на фронте пустуют
ВСУ. Фото: Reuters

Военнослужащий Егор Чечеринда отметил, что на отдельных участках фронта до половины позиций остаются пустыми из-за провала в рекрутинге и нехватки решений, которые должны разблокировать системное комплектование.

Об этом Егор Чечеринда рассказал в эфире День.LIVE в среду, 20 августа.

Читайте также:

Что сказал Егор Чечеринда

Чечеринда отметил, что значительная часть позиций держится на перегруженных подразделениях, тогда как новые подкрепления поступают неравномерно. По его мнению, парламент должен принять рамочный закон, который позволит полноценно развернуть рекрутинг и выровнять укомплектованность на линии соприкосновения.

Он подчеркнул важность уважительного отношения к иностранцам, которые служат в составе украинских подразделений: это вопрос доверия и мотивации, что непосредственно влияет на боеспособность.

Отдельно военный предостерег, что сознательное уклонение от службы имеет не только моральные последствия, но и практические риски для граждан в прифронтовых и оккупированных районах. По его словам, отказ служить Украине может обернуться призывом в армию оккупанта в случае потери контроля над территорией.

Напомним, что Украина после установления перемирия, по мнению командира Третьего армейского корпуса Андрея Билецкого, должна перейти к модели всеохватывающей милитаризации по израильскому образцу.

Ранее мы также информировали, что глава СБУ Василий Малюк высоко оценил деятельность Билецкого и отметил вклад командира в ведение боя, рекрутинг и работу с личным составом.

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
