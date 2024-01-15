Мобилизация продолжается — Жорин объяснил, что новобранцы боятся войны

Экскомандир "Азова" и заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин. Фото: 3 ОШБр

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация. Неудивительно, что у многих новобранцев возникает страх, когда они попадают в армию.

О том, почему мобилизованные боятся войны, рассказал экскомандир "Азова" и заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин ведущей ТСН.

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По его словам, страх часто возникает из-за того, что мобилизованные не размывают, что их ожидает.

"Они себе представляют войну просто как сплошной ужас и смерть. Оно, возможно, где-то так и есть, но мы это воспринимаем совершенно иначе", — говорит Жорин.

Он добавляет, что когда новобранцы попадают в коллектив 3 ОШБр, "они видят то отношение к жизни, то отношение к процессам, которые есть у нас".

Напомним, в Раде появился новый законопроект о гражданском обращении оружия. Однако некоторые юристы подвергли критике его положение. Также его детали прокомментировал экс-командир полка "Азов" Максим Жорин.

Добавим, украинские СМИ распространили информацию о том, что сейчас обсуждается отмена брони от мобилизации для нардепов и других чиновников. В свою очередь, экскомандир полка "Азов" Максим Жорин отреагировал на столь вероятные изменения.