Утренняя воздушная тревога из-за ракетной опасности — что известно

Ракета в небе. Фото иллюстративное: varta1.com.ua

Масштабную воздушную тревогу объявили в Украине сейчас, утром во вторник, 25 февраля. Красные на карте воздушных тревог все области.

Воздушные Силы ВС Украины сообщали, что в воздушном пространстве зафиксировали ракеты.

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Что известно о движении вражеских ракет

По состоянию на 05:50 крылатые ракеты в Черкасской области летели в южном направлении. В 05:55 стало известно, что они продолжают движение в направлении Киевской области, а в 06:00 — о том, что вражеские цели изменили курс и летят на Полтавщину. В 06:03 военные отметили, что крылатые ракеты уже зафиксировали в воздушном пространстве Полтавской области, и призвали тех, кто находится в Пирятине, пройти в укрытие. По состоянию на 06:05 ракеты снова изменили курс и летели в направлении Черкасс.

Напомним, утром 25 февраля военные отмечали, что россияне, возможно, осуществили пуски из четырех самолетов Ту-95 МС. Граждан предупреждали о вероятности обстрела.

Также мы сообщали, что утром 25 февраля был слышен взрыв в Сумах. Город оказался под атакой ударных БпЛА.