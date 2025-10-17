Видео
Видео

Массированная атака на Кривой Рог — было более десяти взрывов

Массированная атака на Кривой Рог — было более десяти взрывов

Ua ru
Дата публикации 17 октября 2025 00:09
обновлено: 01:19
Ночные взрывы в Кривом Роге 17 октября — что известно об обстреле
Пожар после взрывов. Фото иллюстративное: кадр из видео

Более десятка взрывов прогремело в Кривом Роге Днепропетровской области сейчас, ночью в пятницу, 17 октября. В Днепропетровской области продолжается воздушная тревога.

Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что город оказался под массированной атакой "Шахедов".

Читайте также:
Взрывы в Кривом Роге ночью 17 октября 2025 года
Скриншот сообщения Александра Вилкула

Что известно о взрывах в Кривом Роге ночью 17 октября

По состоянию на 23:41, по информации Воздушных Сил ВС Украины, БпЛА на юге Днепропетровщины держали курс на север, а дроны на юге Харьковщины летели на Днепропетровскую область. В 23:47 военные предупредили, что беспилотники на юге Днепропетровщины летят в направлении Кривого Рога, а в 23:55 призвали всех, кто находится в городе, пройти в укрытие.

Атака БпЛА ночью 17 октября 2025 года
Скриншот сообщений Воздушных Сил ВС Украины

Александр Вилкул отметил, что над Кривым Рогом находится еще более десяти "Шахедов".

"Работает ПВО. Берегите себя и своих близких", — призвал председатель Совета обороны.

Где объявили воздушную тревогу ночью 17 октября

Воздушная тревога ночью 17 октября 2025 года
Карта воздушных тревог по состоянию на 00:09 17 октября

По состоянию на 00:09 воздушная тревога, кроме Днепропетровской области, продолжается еще в десяти регионах. Красные на карте воздушных тревог Николаевская, Херсонская, Запорожская, Донецкая, Харьковская, Полтавская, Сумская, Черниговская, Черкасская и Кировоградская области.

Напомним, утром 16 октября были слышны взрывы в Харькове. Перед тем, как они прозвучали, военные предупреждали о движении БпЛА на севере Харьковщины.

Также мы сообщали об утренних взрывах в Чернигове 16 октября. В Черниговской области, как и в других регионах Украины, тогда продолжалась воздушная тревога из-за ракетной угрозы, потому что взлетел МиГ-31К.

Чекарёва Мария - редактор
Автор:
Чекарёва Мария
