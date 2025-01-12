Коваленко предположил, что будет с РФ в следующие 50 лет

Председатель ЦПД Андрей Коваленко. Фото: Instagram/Андрей Коваленко

В России в течение следующих 50 лет произойдет неизбежное разделение на национальные образования. Это произойдет, если в стране не изменится агрессивная политика президента Владимира Путина.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в Telegram в воскресенье, 12 января.

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"Контролируемое разделение России на национальные образования с центральной Московией в следующие 50 лет является неизбежным сценарием для РФ, если режим Путина сохранится на последующие годы и агрессивная политика не изменится", — говорится в сообщении.

Коваленко отметил, что является сторонником такого сценария, потому что от этого выиграли бы все: не только национальные образования в РФ, которые смогли бы самостоятельно определять собственную политику и союзников в соответствии с этническими интересами, не только крупные игроки и Украина.

Это будет полезным и для самой России, которая смогла бы перезагрузить свою столетнюю варварскую стратегию развития и присоединиться к новой цивилизационной модели.

Глава ЦПД отметил, что для России и ее граждан — это вообще единственный шанс на жизнь, ибо имперская модель не работает и приведет к гибели всего, что они так любят.

Скриншот поста Коваленко

Напомним, Великобритания впервые ввела санкции против российских компаний "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз".

А после введения США новых санкций против российского нефтяного сектора цены на нефть достигли трехмесячного максимума и выросли почти на 3%.