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Клименко объяснил, когда будет демобилизация

21 июня 2024 09:00
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Министр внутренних дел сообщил, когда следует ожидать демобилизацию в Украине
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Фото: mvs.gov.ua
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Демобилизация в Украине пока невозможна. Причина — сложная ситуация на фронте и дефицит опытных военных.

Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил министр МВД Игорь Клименко.

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Министр внутренних дел сообщил, что общался с боевыми командирами по поводу демобилизации.

"Если мы демобилизуем тех людей, которые, например, отслужили 2 года, то у нас "просядет" фронт, и подразделения будут неполноценными. Мы сейчас должны возобновить боеспособность подразделений, и у нас должна быть как минимум равноценная замена во время ротации действующих" бригад и батальонов... Мы не имеем права обрушить фронт", — объяснил министр.

Демобилизация станет возможной, когда в армии появятся новые опытные военнослужащие. А они, по словам главы МВД, сейчас тренируются на полигонах — в Украине и за рубежом.

"Чтобы удержать (фронт. — Ред.), нам нужны опытные военные. Например, эти люди, которые сейчас тренируются на полигоне, они станут опытными военными через несколько месяцев... Если будет два состава, тогда мы сможем говорить о какой-то большой демобилизации", — подчеркнул Клименко.

Напомним, Игорь Клименко также рассказал, что его 27-летний сын служит в ВСУ. Он мобилизовался в феврале этого года.

Также мы сообщали, что в Ужгороде Закарпатской области работники ТЦК схватили 22-летнего мужчину и насильно доставили его в военкомат, где заставили пройти ВВК и подписать документы о призыве на военную службу.

война
российские войска
армия
Игорь Клименко
демобилизация
военнослужащие
ситуация на фронте

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