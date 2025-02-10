Россияне массово идут на войну против Украины, — Фортуна из РДК о причинах

Александр Фортуна, глава штаба РДК, и Галина Остаповец. Фото: Скриншот видео

Закончится ли война после смерти Владимира Путина и почему россияне идут убивать украинцев — в интервью Новини.LIVE рассказал глава штаба Российского Добровольческого Корпуса (РДК) Александр Фортуна.

На каких именно направлениях РДК принимает участие сейчас?

— Большая часть подразделения находится на востоке и в относительно ближайшее время все увидят, услышат, о чем идет речь. Часть ребят находится на юге, какие-то группы выполняют на одном направлении задачи, какие-то на другом — мы рассеяны по всей линии фронта.

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Но не на Курщине?

— В Курской области не присутствуем и не присутствовали никогда. Думаю, там достаточно специалистов, которые отлично выполняют свою работу, и наше присутствие там на сегодняшний день не является необходимостью. Мы занимаемся другими вопросами.

У нас же есть определенная специфика, связанная и с диверсионными действиями, и со специфическими операциями.

Если мы говорим про Курщину, там речь идет о стандартной армейской, пехотной и мотострелковой практике. Там достаточно и личного состава, и техники. И приехать туда накручено с точки зрения какого-то медийного компонента — это несколько наигранная история. Ведь в военном комьюнити все всё понимают.

Операция по Курску была согласована и запланирована тогда, когда мы были сильно заняты подготовкой как раз к боям по агрегатному заводу в Волчанске.

РДК. Фото: Telegram-канал РДК

Как вы проходите боевую слаженность с украинскими подразделениями? Ведь ваши бойцы — все-таки, может даже большинство, наши вчерашние враги.

— Это миф и стереотип, и чем ближе к линии фронта, тем меньше всех этих подобных стереотипов.

Кто мы такие — на фронте знают, и когда проходит слух, что на сектор прибывает РДК, нас всегда хорошо встречают. Может, пару лет назад и были какие-то небольшие недопонимания, но мы с ребятами уже доказали, кто мы такие. Боевые силы втягиваются на уже заранее подготовленные решения и для хранения техники, и для жилья, и для топлива. Есть понимание, с кем мы работаем, кто у нас смежники по всей линии фронта.

А есть, например, какие-то вещи, которые не делают бойцы РДК? Например, докладывают обстановку на позиции с российским акцентом?

— Эти истории возникали давно, сейчас нет такого. Я вам скажу очень непопулярную вещь. Подавляющее большинство бойцов на фронте разговаривает зачастую на русском языке, в том числе и по рации.

Из каких именно россиян состоит РДК в Украине?

— Большая часть — это ребята, которые жили в Украине до начала полномасштабной. Например, я, Денис Рекс. Есть определенное количество бывших военнопленных, которые изъявили желание, есть те, кто приехал воевать к нам из России. Они прошли определенную проверку, которая состоит из нескольких уровней. Этим занимается отдельное внутреннее подразделение.

Проверяется первоначальная мотивация, потом назначается видеособеседование с неожиданными людьми. И это делается специально. Если человек подозрительный, у нас есть возможность проверить его биографию на территории РФ.

Если кандидат нас устраивает полностью — мы даем ему инструкцию, как он может к нам приехать и как это будет выглядеть. И когда набирается группа людей — мы завозим их в Украину абсолютно официальным способом.

РДК. Фото: Новини.LIVE

Уже после уже заезда они проходят определенную техническую проверку. В том числе и на полиграфе. Если все хорошо — тогда человек начинает проходить КМБ, сдает экзамен и распределяется в боевую группу.

Могут ли попасть к вам российские агенты или другая спецура?

— Моменты есть, и мы всегда к этому готовы. Были попытки проникновения к нам со стороны спецслужб или агентов влияния. И чем больше мы будем расти — тем больше будет таких случаев. Но не успешных, ведь все эти люди отсеиваются еще на этапе проверки. И даже если он пройдет ее, то отсеется уже позже, на этапе полиграфа. У нас многослойная проверка, и рано или поздно такой человек попадется.

Мы нашим и кандидатам, и рекрутам, и бойцам всегда говорим, что, если вы один раз прошли проверку, это не значит, что вас никогда не будут проверять. Периодически мы устраиваем рандомную проверку или лично, или телефонов или на полиграфе.

Проверки у нас постоянные, и об этом мы всех предупреждаем.

Как за потенциальными кандидатами следят российские спецслужбы еще на территории России?

— История тут очень простая. У силовиков нет возможности читать Telegram, но у них есть возможность отслеживать из какой страны поступил звонок через IP. Поэтому нужно соблюдать информационную гигиену безопасности. Поставьте VPN, сделайте так, чтобы ваше сообщение было не из России, а из любой рандомной страны.

Собеседования с уже кандидатами мы не проводим по ТГ. Но все-таки бывали случаи и арестов. В 9 случаях из 10 это люди, которые не соблюдают элементарных правил инфогигиены. Или же один из 10 людей — это человек, которого достаточно давно вели. Может быть, он давно был на карандаше у спецслужб.

Сколько у вас военнопленных?

— Мы никого не убеждаем переходить на сторону Украины, у нас нет цели всех их перевоспитать и забрать к нам. Мы стараемся удерживать определенный баланс. Бывших военнопленных у нас намного меньше, чем добровольцев. Лично я считаю, что бывших военнопленных в подразделении не должно быть больше 25%. Это потолок, иначе могут начаться определенные проблемы. Мы готовы общаться с людьми, которые сами изъявляют желание вступить в наши ряды.

РДК. Фото: Telegram-канал РДК

С такими у нас идет многослойное общение, различные проверки. Нам в первую очередь важна мотивация, уровень подготовки человека. Но к бывшим военнопленным у нас особое отношение и особый контроль. Они у нас на одном уровне с добровольцами, но в целях безопасности мы за ними присматриваем. И об этом мы их тоже предупреждаем.

Почему россияне идут на войну против Украины? И кстати, их не пугают огромные потери российской армии в Украине?

— Человеческий ресурс практически бесконечный, и так уж устроена человеческая психика. Все думают, что это произойдет с кем угодно, но только не со мной. Если человек будет думать о том, что сегодня-завтра он умрет — он просто не сможет выполнять свою работу.

К тому же в российской пропаганде нет ничего о потерях РФ. Они считают, что это контрпропаганда. Но давайте нарисуем портрет среднестатистического гражданина Российской Федерации, который решил пойти на СВО на четвертом году войны. Это человек из периферии, и идет он на СВО исключительно в целях заработка. Таких 95%.

Это в порядке 2 тыс. долл., плюс-минус. Все зависит от того, кто ты — офицер или солдат.

Если человек призывается из Москвы, ему дают еще какие-то выплаты. Заключенные не получают ничего вообще, и они это понимают. Для них это возможность вырваться на свободу.

Войска РФ. Фото: РоссСМИ

Я слышал очень смешные истории. Например, на зарплату человека из Владивостока гуляло все село. Поэтому в регионах с огромным удовольствием отправляют людей и благословляют их. Мол, пожалуйста, поезжайте, воюйте, потому что так, как мы живем при войне, мы не жили никогда. Вот и весь секрет.

То есть ради тусовок?

— Мы спрашиваем у наших рекрутов, какую именно сумму они держали в руках в своей жизни? Это 2-3 тыс. долл. Поэтому получить для них 5 тыс. дол — это огромные деньги, которых человек никогда в жизни не видел. То есть это зарплата плюс выплаты за ранения.

Потери в России уже заметны?

— Нет, это меньше одного процента населения РФ, и они вообще ничего не значат для России. Это стареющая страна и нация, где смертность превышает рождаемость. То есть обычная смертность гораздо выше, чем потери на войне.

Конечно, многих людей смущают гигантские кладбища, которые растут, и скрыть это невозможно. Но любой среднестатистический россиянин может потерпеть еще какое-то время.

Какая цифра для них будет неприемлемой?

— При текущей динамике Россия способна воевать еще годами. Лет 10 точно. Никто не думает о цене. Давайте посмотрим на первую чеченскую кампанию, которая стала шоком для солдатских комитетов матерей. Тогда были митинги, собрания, люди ходили под правительство, собирали различные организации.

Но когда началась вторая чеченская — общественное сознание развернулось ровно на 180 градусов. Сейчас мы там всех убьем, всех разнесем за наших мальчиков, за наших погибших ребят.

Кладбища в РФ. Фото: РосСМИ

Теперь давайте посмотрим на начало войны в Украине. Огромное количество людей не понимало, зачем это, что это и давайте остановимся, давайте не будем этого делать. А сейчас как? Большинство россиян считают, что это необходимо.

Для чего?

— Чтобы сохранить величие России, они же воюют за Советский Союз. Ничего не поменялось: весь ужасный страшный Запад поддерживает Украину, и если в этой войне Россия проиграет, то к любому россиянину домой придет американец, заберет его жену, его ковер и заберет его.

Ну, такие выводы не от большого ума?

— Общественное сознание человека, у которого ничего нет, работает по-другому. Ему нужно что-то большое, красивое и хорошее в жизни. У него низкая зарплата, он никогда не ездил за границу, живет в бетонной коробке, но зато он гражданин великой сверхдержавы. Это компенсируется.

Это обычная история Советского Союза и мышления советского человека, которое последние более 20 лет всячески поощряется со стороны правительства. И мы просто видим результаты отрицательного отбора, вот и все.

Те, кто мог бы повести за собой людей и объяснить, что это неправильно, это обман и так не работает, их нет. Они убиты, посажены, выдворены из страны.

Если бы Путин умер — война бы закончилась?

— На самом деле я большой противник персонификации Путина как человека, который развязал войну. Ответственность за эту войну несет любой гражданин Российской Федерации. Просто по-разному. Кто-то участвовал, кто-то принимал какие-то определенные решения, кто-то просто промолчал и ничего не сделал.

Поэтому, если бы Путин куда-то исчез, кардинально не изменится ничего. Система продолжит работать. Конечно, это будет огромное потрясение. Но Россия никуда не денется, как и ее армия.