Удар по Каспийску 6 ноября — ГУР ударило по российским кораблям

Последствия удара по кораблям РФ. Фото: скриншот с видео

Дроны Главного управления разведки впервые поразили корабли россиян в Каспийском море, наносившие ракетные удары по Украине в среду, 6 ноября. Расстояние от государственной границы Украины до объекта поражения составляет около 1500 км.

Об этом сообщает hromadske со ссылкой на источники в разведке.

Читайте также:

Удар ГУР по кораблям РФ

Утром 6 ноября в городе Каспийске, что в российской республике Дагестан, дроны ГУР атаковали российские корабли. В результате удара пострадали по меньшей мере два объекта. Вероятно, речь идет о ракетных кораблях "Татарстан" и "Дагестан". Кроме того, скорее всего повреждения получили малые ракетные корабли проекта 21631. Отмечается, что город находится около 1500 км от границы с Украиной.

О взрывах и атаке сообщали и местные Telegram-каналы. Согласно их сообщениям, на пораженном объекте базируются части береговых войск, включая морскую пехоту. Корабли, которые получили повреждения, регулярно наносили удары по Украине, а 177-й полк морской пехоты участвовал в боях в Запорожской и Херсонской областях.

В результате ударов также приостановлена работа аэропорта в Махачкале.

Напомним, недавно в ГУР показали уничтожение оккупантов американским оружием в Харьковской области. По позициям захватчиков отработали автоматические станковые гранатометы производства США и Германии.

Также мы писали, что ночью 28 октября Воронеж и область атаковали дроны. В результате попадания вспыхнули два спиртзавода, также горит рынок на площади 800 кв.