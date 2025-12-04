Авив Бар Зохар назвал ключевые выводы о будущем ПВО во время войны

Группа ПВО ВСУ. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Украина уже четвертый год противостоит постоянным атакам дронов-камикадзе Shahed, которые являются неотъемлемой частью реальности современной войны. Постоянная угроза с воздуха заставляет страну перестраивать собственную систему безопасности, искать инновации и менять подход к защите неба. Украинский опыт — уникальный и одновременно показательный, потому что он демонстрирует всему миру, как недорогие, массовые средства поражения способны создавать стратегические вызовы даже для самых развитых армий.

Об этом пишет эксперт по противодействию БПЛА и обороне воздушного пространства, полковник ВВС Израиля (резерв) Авив Бар Зохар в колонке для Новини.LIVE.

Украинский опыт в войне важен для всего мира

Эксперт проанализировал, как опыт Украины и Ближнего Востока меняет подходы к обороне. Он ответил на пять ключевых вопросов, которые сегодня обсуждают правительства и военные аналитики во всем мире:

стратегический редизайн ПВО под беспилотные угрозы,

настоящая многослойная архитектура C-UAS,

взаимодействие гражданских и военных структур,

построение обучающейся системы,

приоритеты для демократий с ограниченными ресурсами.

Что означает стратегический редизайн воздушной обороны

Когда страна решает переделать свою концепцию обороны воздушного пространства, я не советую отбрасывать предыдущие принципы. Но она обязана интегрировать элементы, которых раньше просто не существовало. Война на фронте Россия-Украина и конфликты на Ближнем Востоке, вместе с быстрым технологическим прогрессом, появлением систем на основе искусственного интеллекта и продолжительностью современных столкновений, требуют другого подхода.

Современная концепция должна опираться на действительно многослойную оборону. Речь идет о раннем обнаружении как можно дальше за пределами страны, дальнобойном поражении, перехвате в приграничных районах и широком спектре факторов. Эксперт имеет в виду пилотируемую авиацию, легкие платформы против целей вроде Shahed, лазерные комплексы, снижающие цену перехвата, и большое количество недорогих ракет или перехватчиков. Экономическое измерение становится ключевым, ведь современные войны длятся долго, поэтому стоимость за одну цель определяет устойчивость обороны.

Защита отдельных объектов остается необходимой, поскольку ни одно государство не способно заблокировать каждый удар. Объемы и многообразие угроз слишком велики. Полномочия приходится делегировать более широкому кругу игроков, а не только военным. Полугражданские структуры, такие как оборонная промышленность и операторы стратегической инфраструктуры, вынуждены самостоятельно эксплуатировать защитные системы. Дополнительными слоями становятся пассивная защита и локальные предупредительные меры, включая противодронные сетки вокруг объектов.

Наконец, автономные оборонительные системы постепенно превращаются в один из основных столпов будущей обороны воздушного пространства.

Какой слой C-UAS недооценивают больше всего

Самый важный уровень — это обнаружение. Любой противник умеет пользоваться пробелами, а современная оборона должна сочетать большое количество различных сенсоров. Речь идет о радарах, радиоэлектронной и радиотехнической разведке, перехвате коммуникаций, открытых источниках, акустических сенсорах, визуальном наблюдении и сетях камер. Большинство стран существенно недооценивают масштабы, необходимые для такого покрытия.

Второй критический элемент — интеграция и общий язык. Без единой оперативной картины и стандартизированного обмена данными почти невозможно эффективно обрабатывать большие массивы воздушных целей. Этот разрыв есть во многих государствах, и именно он часто сводит на нет технические инвестиции.

Как сблизить гражданское и военное управление небом

В странах вроде Израиля связь между военным и гражданским секторами уже давно тесная и непрерывная. В отличие от многих других мест, разделение минимально, поскольку реальность годами требовала сотрудничества. Этот опыт является одним из главных уроков для других демократий.

Современная страна должна делиться воздушной картиной, общими процедурами и пониманием профессиональной терминологии. Все игроки должны иметь возможность в реальном времени говорить об одном и том же воздушном объекте. Это нужно, чтобы адресно предупреждать гражданское население, отделять гражданские воздушные суда от вражеских платформ и проводить идентификацию целей до момента поражения. Без общей картины и профессионального диалога справиться с беспилотными угрозами будет очень сложно.

Как должна работать обучающаяся система C-UAS

Обучающаяся система требует нескольких фундаментальных вещей. Авив Бар Зохар говорит о полном обмене информацией между всеми акторами, структурированном разборе после каждого инцидента, доступности собранных данных и включении местной индустрии в петлю обратной связи. Это непросто из-за требований безопасности и чувствительности материалов, но без обмена не будет ни ловкости, ни совершенствования.

Не менее важно участие человека в процессе принятия решений. Алгоритмам нельзя доверять безоговорочно. Такие системы еще способны продуцировать неожиданные ошибки и непрогнозируемые результаты, поэтому человеческое суждение должно оставаться частью контура.

Приоритеты для демократий с ограниченными ресурсами

Если выбирать подход восемьдесят на двадцать, я предпочту количество. Широкое покрытие приграничных районов, большое количество недорогих перехватчиков и серьезные инвестиции в оборону против всех типов беспилотных платформ кажутся мне важнее идеальной, но точечной системы. Речь идет о летательных аппаратах, барражирующих боеприпасах, надводных дронах и любых системах, которые могут появляться массово с нескольких направлений и с более высокой толерантностью противника к риску.

Общественное мнение также нужно подготовить к постоянной угрожающей среде. Метро, школы, стратегические объекты и жилые кварталы должны осознать, что малозаметные вооруженные БПЛА будут появляться в больших количествах. Это неприятная правда, но без нее трудно строить устойчивость.

И наконец, эксперт исходит из предположения, что будущие конфликты не завершаются чисто и не возвращают нас к старой "нормальности". Последние войны демонстрируют модель длительного, упорного трения. Концепции обороны нужно проектировать именно под такую реальность, иначе следующая волна беспилотных угроз снова застанет нас врасплох.

Риски эпохи массированных БПЛА

За последние годы мы увидели, как дешевые барражирующие боеприпасы и коммерческие дроны превратились из тактического инструмента в стратегический фактор. Уроки Украины и Ближнего Востока для каждой демократии, на мой взгляд, выглядят так.

Массированные комбинированные удары ракетами и беспилотниками истощают дорогие перехватчики и заставляют государства искать более дешевые средства перехвата, в частности собственные ударные дроны-перехватчики и лазерные системы.

Дешевые платформы вроде Shahed позволяют агрессору наносить сотни ударов по энергетической и транспортной инфраструктуре, создавая долгосрочный кризис для экономики и гражданского населения.

Во многих странах информация о воздушной обстановке разделена между военными, диспетчерскими службами и операторами энергетики, что оставляет слепые зоны для беспилотников и затрудняет точное предупреждение населения.

Правовые режимы и процедуры применения искусственного интеллекта и автономных систем не успевают за практикой войны, где решения о поражении целей принимаются за секунды, а ответственность размывается между людьми и алгоритмами.

