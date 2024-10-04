Дроны СБУ атаковали российскую нефтебазу в Воронежской области

Последствия атаки по нефтебазу в Воронежской области. Фото: скриншот

Дроны Службы безопасности Украины успешно атаковали российскую нефтебазу в Воронежской области. На территории НПЗ было 20 резервуаров с горюче-смазочными материалами.

Об этом сообщили источники в СБУ.

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Сегодня ночью, 4 октября, дроны СБУ совместно с Силами обороны атаковали нефтебазу "Аннанефтепродукт", расположенную возле населенного пункта Анна Воронежской области. На территории нефтебазы было 20 резервуваров с горюче-смазочными материалами.

В регионе ночью работала ПВО. Местные заявили в соцсетях, что слышали пять мощных взрывов от прилета дронов. В дальнейшем там возник сильный пожар.

Пожар на НПЗ. Фото: скриншот

"Помимо активной работы по российским аэродромам, складам с ракетами и КАБами, СБУ не забывает и о нефтебазах на вражеской территории. Они являются важной логистической составляющей ведения войны. Бархатный сезон "хлопка" в самом разгаре", — отметил информированный источник в СБУ.

Напомним, в сети недавно опубликовали спутниковый снимок последствий пожара на нефтебазе в Пролетарске , который не могли потушить 16 дней после атаки дроном. Также в августе горела нефтебаза "Росрезерва" у хутора Астахов в Ростовской области. Огонь возник вследствие атаки дроном.