Миротворцы в Украине — получал ли Киев предложения от партнеров

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: REUTERS/Alina Smutko

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина не получала от партнеров официальных предложений по введению миротворческих контингентов. В случае такого сценария наша страна готова работать.

Об этом Денис Шмыгаль сообщил на пресс-конференции во вторник, 4 марта.

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"Мы не получили ни одного официального предложения о миротворческом контингенте от наших партнеров", — сказал премьер.

По его словам, если такие предложения будут поступать, то Украина готова говорить об этой конкретике и создавать соответствующую инфраструктуру.

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп заявил, что Украине понадобятся миротворцы.

Вскоре после этого несколько стран сообщили о готовности разместить свои миротворческие войска в Украине. Среди них, в частности, Турция, Великобритания и Ирландия.

В то же время канцлер Германии Олаф Шольц считает, что рано планировать размещение иностранных войск на территории Украины после возможного завершения войны.