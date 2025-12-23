Военный из-за страха перед боями не вернулся из отпуска — как его наказал суд

Украинские военнослужащие на фронте. Фото иллюстративное: Генштаб ВСУ

Военный Десантно-штурмовых военных после 30-дневного отпуска не вернулся на службу. За дезертирство он проведет ближайшие годы в тюрьме.

Об этом говорится в приговоре, который Литинский районный суд Винницкой области вынес 5 декабря.

Реклама

Читайте также:

Детали дела

По данным следствия, 21 сентября 2023 года солдат не прибыл на место службы после отпуска, в котором провел месяц, поскольку во время боевых действий под Бахмутом был физически и психологически истощен и получил контузию. Мужчина осознавал, что совершает нарушения, но сообщил командованию, что не сможет служить, потому что считал себя психологически неготовым. До 14 августа текущего года он находился дома, в селе Литинцы Винницкой области, там его и задержали полицейские.

Решение суда

Во время судебного заседания адвокат обвиняемого сообщил, что его подзащитный имеет "синдром страха воевания". В содеянном военный раскаялся. Суд назначил ему минимальное наказание: пять лет заключения. Приговор еще не вступил в законную силу. В течение 30 дней со дня провозглашения его можно обжаловать, подав апелляцию.

Напомним, на Житомирщине мужчина обокрал могилу военнослужащего. Его приговорили к трем годам испытательного срока.

Также мы сообщали, что в Одесской области военнослужащему назначили три года пробационного надзора. Так суд наказал его за подделку документов и хранение наркотиков.