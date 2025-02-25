Утренний взрыв вблизи Черкасс 25 февраля 2025 года — что известно

Дым в небе после взрыва после взрыва. Фото иллюстративное: depositphotos.com

Взрыв прогремел вблизи Черкасс сейчас, утром во вторник, 25 февраля. В Черкасской области, так же, как и во всех других областях Украины, продолжается воздушная тревога.

Воздушные Силы ВС Украины предупреждали о ракетах в направлении города.

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Что известно о взрыве вблизи Черкасс утром 25 февраля

В 06:03 начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил о повышенной ракетной опасности для Черкасской области.

Скриншот сообщения Игоря Табурца

В 06:05 военные сообщили, что ракеты летят в направлении Черкасс, и призвали всех, кто находится в городе, пройти в укрытие.

Напомним, утром 25 февраля во всех областях Украины объявили воздушную тревогу. В воздушном пространстве зафиксировали движение вражеских ракет.

Ранее мы сообщали, что россияне утром 25 февраля, вероятно, осуществили пуски ракет с бомбардировщиков. Речь идет о самолетах Ту-95 МС из района Энгельса Саратовской области.