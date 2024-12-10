Бойцы 3 ОШБр показали эффектное видео уничтожение российского КНП

Здание, куда попали украинские бойцы. Фото: скриншот

Украинские военные уничтожили российский контрольный наблюдательный пункт и живую силу врага. Попали по нескольким зданиям, где скрывались оккупанты.

Видео опубликовали на Telegram-странице 3 ОШБр во вторник, 10 декабря.

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Как отметили в сообщении, бойцы артиллерийского дивизиона "Всадники Грома" 3 ОШБр ударили по россиянам FPV-дронами. Попали по личному составу россиян в зданиях, в частности ударили по российскому контрольному наблюдательному пункту.

"Он рухнул как конструкция из картонных кубиков, задвохсотив партию оккупантов. Поразили в зарослях миномет из БК, который сдетонировал и превратился в металлолом", — говорится в сообщении.

Кроме того, бойцы 3 ОШБр "накрыли" из артиллерии кассетными боеприпасами скопление живой силы противника. Очередной "накат" окупантов на украинские позиции потерпел крах.

Напомним, во временно оккупированном Енакиево в Донецкой области вследствие удара по составу с боеприпасами началась детонация. Объявили экстренную эвакуацию.

Российские военные на Приднепровском направлении саботируют штурм островов Днепра в Херсонской области. Сообщают о многочисленных случаях умышленного повреждения лодок и моторов.