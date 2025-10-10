Відео
Україна
Головна Армія Росія вкотре вдарила по енергетичному обʼєкту на Чернігівщині

Росія вкотре вдарила по енергетичному обʼєкту на Чернігівщині

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 09:24
РФ атакувала енергообʼєкт в Чернігівській області 10 жовтня
Пошкоджений енергообʼєкт після російського обстрілу. Фото ілюстративне: ДТЕК

Російські окупанти у пʼятницю, 10 жовтня, вкотре завдали удару по енергетичному обʼєкту в Чернігівській області. Наразі енергетики працюють над відновленням.

Про це повідомила пресслужба "Чернігівобленерго" у Telegram.

Читайте також:

Обстріл енергоінфраструктури на Чернігівщині

Під ударом окупантів вкотре опинився енергетичний обʼєкт на Ніжинщині Чернігівської області. Триває робота над відновленням. 

Людей закликали памʼятати про інформаційну тишу, а також заходи власної безпеки.

null
Допис "Чернігівобленерго". Фото: скриншот

Нагадаємо, 10 жовтня у Полтавській області запровадили графіки аварійних відключень світла внаслідок атаки Росії.

Крім того, графіки діють також на Сумщині. Обмеження діють до скасування командою "Укренерго".

війна електроенергія Чернігівська область обстріли електропостачання окупанти
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
