РФ атакувала енергообʼєкт в Чернігівській області 10 жовтня

Російські окупанти у пʼятницю, 10 жовтня, вкотре завдали удару по енергетичному обʼєкту в Чернігівській області. Наразі енергетики працюють над відновленням.

Про це повідомила пресслужба "Чернігівобленерго" у Telegram.

Обстріл енергоінфраструктури на Чернігівщині

Під ударом окупантів вкотре опинився енергетичний обʼєкт на Ніжинщині Чернігівської області. Триває робота над відновленням.

Людей закликали памʼятати про інформаційну тишу, а також заходи власної безпеки.

Нагадаємо, 10 жовтня у Полтавській області запровадили графіки аварійних відключень світла внаслідок атаки Росії.

Крім того, графіки діють також на Сумщині. Обмеження діють до скасування командою "Укренерго".