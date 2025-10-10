РФ атакувала енергообʼєкт в Чернігівській області 10 жовтня

Росія вкотре вдарила по енергетичному обʼєкту на Чернігівщині
Дата публікації: 10 жовтня 2025 09:24
Пошкоджений енергообʼєкт після російського обстрілу. Фото ілюстративне: ДТЕК
Російські окупанти у пʼятницю, 10 жовтня, вкотре завдали удару по енергетичному обʼєкту в Чернігівській області. Наразі енергетики працюють над відновленням.
Про це повідомила пресслужба "Чернігівобленерго" у Telegram.
Обстріл енергоінфраструктури на Чернігівщині
Під ударом окупантів вкотре опинився енергетичний обʼєкт на Ніжинщині Чернігівської області. Триває робота над відновленням.
Людей закликали памʼятати про інформаційну тишу, а також заходи власної безпеки.
Нагадаємо, 10 жовтня у Полтавській області запровадили графіки аварійних відключень світла внаслідок атаки Росії.
Крім того, графіки діють також на Сумщині. Обмеження діють до скасування командою "Укренерго".
