Масована атака Shahed 28 лютого — скільки дронів вдалося збити ПС ЗСУ

Росія атакувала 208 дронами — як відпрацювала українська ППО
У ніч на 28 лютого 2025 року російські війська здійснили одну з наймасштабніших атак безпілотниками, запустивши 208 ударних дронів типу Shahed та безпілотників-імітаторів різних типів. Стало відомо, скільки повітряних цілей вдалося знешкодити бійцям Повітряних сил Збройних сил України.
Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.
Що відомо про російську нічну БпЛА атаку 28 лютого
Запуски здійснювалися з території Росії, зокрема з Орла, Брянська, Курська, Міллєрова, Шаталова та Приморсько-Ахтарська.
Сили оборони України, залучивши авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби, змогли збити 107 ворожих безпілотників у повітряному просторі 13 областей: Харківської, Полтавської, Сумської, Київської, Чернігівської, Черкаської, Вінницької, Житомирської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської та Миколаївської.
Ще 97 безпілотників-імітаторів були втрачені противником локаційно.
Однак атака мала наслідки для цивільної інфраструктури. Найбільше постраждали Харківщина, Сумщина, Миколаївщина та Запоріжжя, де зафіксовані руйнування внаслідок влучань ворожих дронів.
Нагадаємо, у Запоріжжі внаслідок дронової атаки пошкодження та руйнування є у кількох житлових будинках та багатоповерхівках.
Також вчора ввечері, 27 лютого, російські дрони атакували Харківщину.
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