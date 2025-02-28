Масована атака Shahed 28 лютого — скільки дронів вдалося збити ПС ЗСУ

Пошук повітряних цілей в небі. Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч на 28 лютого 2025 року російські війська здійснили одну з наймасштабніших атак безпілотниками, запустивши 208 ударних дронів типу Shahed та безпілотників-імітаторів різних типів. Стало відомо, скільки повітряних цілей вдалося знешкодити бійцям Повітряних сил Збройних сил України.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Читайте також:

Що відомо про російську нічну БпЛА атаку 28 лютого

Запуски здійснювалися з території Росії, зокрема з Орла, Брянська, Курська, Міллєрова, Шаталова та Приморсько-Ахтарська.

Сили оборони України, залучивши авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби, змогли збити 107 ворожих безпілотників у повітряному просторі 13 областей: Харківської, Полтавської, Сумської, Київської, Чернігівської, Черкаської, Вінницької, Житомирської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської та Миколаївської.

Ще 97 безпілотників-імітаторів були втрачені противником локаційно.

Однак атака мала наслідки для цивільної інфраструктури. Найбільше постраждали Харківщина, Сумщина, Миколаївщина та Запоріжжя, де зафіксовані руйнування внаслідок влучань ворожих дронів.

Нагадаємо, у Запоріжжі внаслідок дронової атаки пошкодження та руйнування є у кількох житлових будинках та багатоповерхівках.

Також вчора ввечері, 27 лютого, російські дрони атакували Харківщину.