Війна в Україні — Росія відмовляється від припинення вогню

Росія категорично відмовляється від припинення вогню та будь-якого перемир'я. Звірські вбивства продовжуються щотижня

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час виступу на дебатах Генасамблеї ООН, передає кореспондентка Новини.LIVE Уляна Бойчук з місця події.

Росія не хоче миру

Зеленський наголосив, що припинення вогню немає, оскільки від цього відмовляється Росія. За його словами, поки триває війна РФ проти України, люди все гинутимуть щотижня.

"Але припинення вогню немає, тому що Росія відмовляється. Росія викрала тисячі українських дітей, і ми повернули деяких з них назад, і я дякую всім, хто допоміг, але скільки часу знадобиться, щоб повернути їх усіх додому?" — запитав президент.

Він також закликав партнерів не мовчати, адже поки Росія затягує війну, мир залежить від нас усіх.

"Не мовчіть, поки Росія продовжує затягувати цю війну. Будь ласка, виступіть і засудіть це, будь ласка, приєднуйтесь до нас у захисті життя та міжнародного правопорядку. Люди чекають на дії", — закликав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, під час свого виступу президент також заявив, що Путіна дешевше зупинити, ніж захищатися від атак дронів чи ракет.

Також Зеленський повідомив, що Україна запускає експорт зброї. За його словами, ми готові показати світові свої унікальні розробки та маємо чим здивувати партнерів.