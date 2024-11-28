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Потужні вибухи в Рівненській області — в ОВА прокоментували

28 листопада 2024 19:54
оновлено: 20:25
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
Вибухи в Рівненській області сьогодні 28 листопада — реакція ОВА
Сильний вибух в місті. Ілюстративне фото: REUTERS
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Рівненській області ввечері 28 листопада пролунали внаслідок роботи сил протиповітряної оборони. В регіоні оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників.

Про роботу ППО повідомляє очільник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль у Telegram.

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Вибухи в Рівненській області 28 листопада

"Без паніки. Працюють сили ППО", — зазначив голова ОВА.

Вибухи в Рівному 28 листопада
Скриншот повідомлення голови Рівненської ОВА Олександра Коваля

Тим часом в Рівненській області продовжується повітряна тривога, яку оголосили о 16:03. Згідно з повідомленнями Повітряних сил, мешканцям регіону загрожують "шахеди".

Атака Росії на Півненську область 28 листопада
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"
Обстріл Рівненської області 28 листопада
Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Станом на час публікації новини повітряна тривога оголошена в таких областях:

  • Київській,
  • Черкаській,
  • Чернігівській,
  • Сумській,
  • Полтавській,
  • Харківській,
  • Донецькій,
  • Дніпропетровській,
  • Запорізькій,
  • Волинській,
  • Рівненській.

Традиційно "червоніють" тимчасово окуповані Луганська область та Крим.

Повітряна тривога 28 листопада
Мапа повітряної тривоги в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що потужні вибухи також лунали в Київській області ввечері 28 листопада. У повітряному просторі зафіксовано безпілотники.

Раніше ми повідомляли про масовану російську атаку на Україну вранці 28 листопада. Окупанти обстріляли Київ та область, також вибухи лунали у Львівській, Хмельницькій, Івано-Франківській областях та Харкові.

вибух Рівненська область безпілотники окупанти війна в Україні атака

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