Вибухи в Рівненській області сьогодні 28 листопада — реакція ОВА

Потужні вибухи в Рівненській області — в ОВА прокоментували
Вибухи в Рівненській області ввечері 28 листопада пролунали внаслідок роботи сил протиповітряної оборони. В регіоні оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників.
Про роботу ППО повідомляє очільник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль у Telegram.
Вибухи в Рівненській області 28 листопада
"Без паніки. Працюють сили ППО", — зазначив голова ОВА.
Тим часом в Рівненській області продовжується повітряна тривога, яку оголосили о 16:03. Згідно з повідомленнями Повітряних сил, мешканцям регіону загрожують "шахеди".
Станом на час публікації новини повітряна тривога оголошена в таких областях:
- Київській,
- Черкаській,
- Чернігівській,
- Сумській,
- Полтавській,
- Харківській,
- Донецькій,
- Дніпропетровській,
- Запорізькій,
- Волинській,
- Рівненській.
Традиційно "червоніють" тимчасово окуповані Луганська область та Крим.
Нагадаємо, що потужні вибухи також лунали в Київській області ввечері 28 листопада. У повітряному просторі зафіксовано безпілотники.
Раніше ми повідомляли про масовану російську атаку на Україну вранці 28 листопада. Окупанти обстріляли Київ та область, також вибухи лунали у Львівській, Хмельницькій, Івано-Франківській областях та Харкові.
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