Вибухи в Рівненській області сьогодні 28 листопада — реакція ОВА

Сильний вибух в місті. Ілюстративне фото: REUTERS

Вибухи в Рівненській області ввечері 28 листопада пролунали внаслідок роботи сил протиповітряної оборони. В регіоні оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників.

Про роботу ППО повідомляє очільник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль у Telegram.

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Вибухи в Рівненській області 28 листопада

"Без паніки. Працюють сили ППО", — зазначив голова ОВА.

Скриншот повідомлення голови Рівненської ОВА Олександра Коваля

Тим часом в Рівненській області продовжується повітряна тривога, яку оголосили о 16:03. Згідно з повідомленнями Повітряних сил, мешканцям регіону загрожують "шахеди".

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Станом на час публікації новини повітряна тривога оголошена в таких областях:

Київській,

Черкаській,

Чернігівській,

Сумській,

Полтавській,

Харківській,

Донецькій,

Дніпропетровській,

Запорізькій,

Волинській,

Рівненській.

Традиційно "червоніють" тимчасово окуповані Луганська область та Крим.

Мапа повітряної тривоги в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що потужні вибухи також лунали в Київській області ввечері 28 листопада. У повітряному просторі зафіксовано безпілотники.

Раніше ми повідомляли про масовану російську атаку на Україну вранці 28 листопада. Окупанти обстріляли Київ та область, також вибухи лунали у Львівській, Хмельницькій, Івано-Франківській областях та Харкові.