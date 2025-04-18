Росія 18 квітня обстріляла олімпійську базу у Дніпрі — зруйновані спортивні об'єкти

Наслідки російського обстрілу Дніпра. Фото: скриншот

Російські окупанти у пʼятницю, 18 квітня, пошкодили базу олімпійської підготовки "Водно-спортивний комбінат" у Дніпрі. Постраждали спортивні споруди, тренувальні зали, реабілітаційний центр, елінг з човнами, адміністративні, житлові приміщення та майстерні для ремонту човнів.

Про це повідомила пресслужба Міністерства молоді та спорту України у Facebook.

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Руйнувань внаслідок російського обстрілу зазнала також Дитячо-юнацька спортивна школа з водних видів спорту, яка знаходиться на території комплексу.

"Росія зруйнувала базу, на якій готувалися потенційні майбутні чемпіони світу, Олімпійських ігор. Це черговий доказ, що Росія не прагне ніякого миру й доводить, що війна — це не політика. Війна — це злочин. І ми не маємо права зробити спортивний рух співучасниками такого злочину", — заявив міністр молоді та спорту України Матвій Бідний.

Олімпійська база "Водно-спортивний комбінат" — одна з ключових спортивних локацій Дніпра, на якій тренувалися атлети з плавання, веслування та інших водних видів спорту. У міністерстві зазначили, що руйнування стане серйозним ударом для спортивної спільноти міста та регіону.

"Загалом від початку повномасштабного вторгнення окупанти пошкодили та знищили близько 726 об’єктів спортивної інфраструктури, серед яких 18 баз олімпійської підготовки", — йдеться у повідомленні.

Допис Міністерства молоді та спорту України. Фото: скриншот

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