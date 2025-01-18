Марія Зайцева захищала Україну, а до цього брала участь в акціях протесту у Мінську

Білоруська доброволиця Марія Зайцева. Фото: RFE/RL

На фронті загинула білоруська доброволиця Марія Зайцева. Вона входила до складу Другого міжнародного легіону, який воює за свободу України від російських окупантів.

Про це повідомила білоруська редакція Радіо Свобода.

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Дівчина, якій нещодавно виповнилось 24 роки, брала участь у акціях протесту в Білорусі проти режиму Лукашенка у 2020 році. Під час протестів біля її обличчя розірвалась шумова граната. Марії довелось довго лікуватись, в тому числі у Чехії.

Марія Зайцева під час протестів у Білорусі. Фото: RFE/RL

З початком російського вторгнення в Україну Марія приєдналася до лав Збройних Сил України та воювала у складі Другого міжнародного легіону.

Раніше Новини.LIVE вже спілкувалися з 21-річним росіянином Андрієм із республіки Комі, що у складі Російської Федерації, перейшов на бік України і наразі воює у складі Російського Добровольчого Корпусу (РДК).

Також ми писали, що бійці Російського добровольчого корпусу приєдналися до ЗСУ у битві за Вовчанськ.