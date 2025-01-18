Марія Зайцева захищала Україну, а до цього брала участь в акціях протесту у Мінську

На фронті загинула білоруска, яка боронила Україну від окупантів
На фронті загинула білоруська доброволиця Марія Зайцева. Вона входила до складу Другого міжнародного легіону, який воює за свободу України від російських окупантів.
Про це повідомила білоруська редакція Радіо Свобода.
Що відомо про Марію Зайцеву
Дівчина, якій нещодавно виповнилось 24 роки, брала участь у акціях протесту в Білорусі проти режиму Лукашенка у 2020 році. Під час протестів біля її обличчя розірвалась шумова граната. Марії довелось довго лікуватись, в тому числі у Чехії.
З початком російського вторгнення в Україну Марія приєдналася до лав Збройних Сил України та воювала у складі Другого міжнародного легіону.
Раніше Новини.LIVE вже спілкувалися з 21-річним росіянином Андрієм із республіки Комі, що у складі Російської Федерації, перейшов на бік України і наразі воює у складі Російського Добровольчого Корпусу (РДК).
Також ми писали, що бійці Російського добровольчого корпусу приєдналися до ЗСУ у битві за Вовчанськ.
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