ЗСУ. Фото: Reuters

Військовослужбовець Єгор Чечеринда зазначив, що на окремих ділянках фронту до половини позицій залишаються порожніми через провал у рекрутингу та брак рішень, що мали б розблокувати системне комплектування.

Про це Єгор Чечеринда розповів в ефірі День.LIVE у середу, 20 серпня.

Реклама

Читайте також:

Що сказав Єгор Чечеринда

Чечеринда зазначив, що значна частина позицій тримається на перевантажених підрозділах, тоді як нові підкріплення надходять нерівномірно. На його думку, парламент має ухвалити рамковий закон, який дасть змогу повноцінно розгорнути рекрутинг і вирівняти укомплектованість на лінії зіткнення.

Він підкреслив важливість шанобливого ставлення до іноземців, які служать у складі українських підрозділів: це питання довіри й мотивації, що безпосередньо впливає на боєздатність.

Окремо військовий застеріг, що свідоме ухилення від служби має не лише моральні наслідки, а й практичні ризики для громадян у прифронтових і окупованих районах. За його словами, відмова служити Україні може обернутися призовом до армії окупанта у разі втрати контролю над територією.

Нагадаємо, що Україна після встановлення перемир’я, на думку командира Третього армійського корпусу Андрія Білецького, має перейти до моделі всеохопної мілітаризації за ізраїльським зразком.

Раніше ми також інформували, що голова СБУ Василь Малюк високо оцінив діяльність Білецького і відзначив внесок командира у ведення бою, рекрутинг та роботу з особовим складом.