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Мобілізація триває — Жорін пояснив, що новобранці бояться війни

15 січня 2024 03:00
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець
Мобілізація триває — Жорін пояснив, що новобранці бояться війни
Екскомандир "Азову" та заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін. Фото: 3 ОШБр
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Катерина Коновалець

В Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. Не дивно, що у багатьох новобранців виникає страх, коли вони потрапляють до армії. 

Про те, чому мобілізовані бояться війни, розповів екскомандир "Азову" та заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін ведучій ТСН.

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За його словами, страх часто виникає через те, що мобілізовані не розмують, що на них очікує.

"Вони собі уявляють війну просто як суцільний жах і смерть. Воно можливо десь так і є, але ми це сприймаємо абсолютно інакше", — каже Жорін.

Він додає, що коли  новобранці потрапляють до у колектив 3 ОШБр, "вони бачать те ставлення до життя, те ставлення про процесів, які є у нас".

Нагадаємо, у Раді з'явився новий законопроєкт про цивільний обіг зброї. Проте деякі юристи розкритикували його положення. Також його деталі прокоментував екскомандир полку "Азов" Максим Жорін.

Додамо, українські ЗМІ поширили інформацію щодо того, що наразі обговорюється скасування броні від мобілізації для нардепів та інших чиновників. Своєю чергою, екскомандир полку "Азов" Максим Жорін відреагував на такі ймовірні зміни.

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